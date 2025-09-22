Frauenchor Just for Joy: Märchenhaftes Klangabenteuer in Brilon – 50 Frauen & 12 Räuber auf einer Bühne

Der Briloner Frauenchor Just for Joy lädt am Sonntag, 09. November 2025 um 17 Uhr zu einem sagenhaften Chorkonzert ein, das seinem Namen alle Ehre macht. Unter der Leitung ihrer neuen Chorleiterin Melanie Howard-Friedland präsentieren die Sängerinnen ihr erstes gemeinsames Konzertprogramm. Mit dabei: Meisterchorstücke, Highlights vom Deutschen Chorfest in Nürnberg und so manche klangliche Überraschung.

Doch was passiert, wenn über 50 stimmgewaltige Frauen auf 12 charmante Räuber treffen? Es wird klangvoll, mitreißend und ein wenig abenteuerlich. Denn die Briloner Sängerinnen laden ein zu einem musikalischen Highlight der besonderen Art: Mit von der Partie sind die „12 Räuber“ aus Hünsborn unter der Leitung von Thomas Grütz – ein Männerchor, der seinen Klängen eine Prise Magie verleiht. Wo Schubert träumt, Rammstein lodert und Unheilig flüstert, entsteht ein Konzert von klassischen Chorwerken bis zu modernen Arrangements, das die Grenzen der Genres märchenhaft verschwimmen lässt.

Gemeinsam mit Just for Joy entfaltet sich ein musikalisches Erlebnis, das nicht nur die Ohren verzaubert, sondern auch die Herzen berührt.

Karten (15 Euro, ermäßigt 5 Euro) für dieses Chorkonzert im Bürgerzentrum Kolpinghaus Brilon gibt es ab sofort bei Bücher Podszun Brilon, bei der BWT Brilon oder per Mail an [email protected]

