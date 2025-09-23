Das geht uns alle an! Informationsveranstaltung zu Thema Brustkrebs am 2. Oktober 2025 im PfarrZentrum Brilon

Das geht uns alle an! Informationsveranstaltung zu Thema Brustkrebs am 2. Oktober 2025 im PfarrZentrum Brilon

Brilon: Das geht uns alle an! Anlässlich des Weltbrustkrebstages laden wir ein zur Informationsveranstaltung am 2.Oktober 2025 in das PfarrZentrum Brilon, Kirchenstraße 3.

Der Aktionstag ist eine Veranstaltung im öffentlichen Raum, auf der umfassend über das Thema Brustkrebs, seine Erkennung und Behandlung, seine Prävention und Nachsorge sowie die Unterstützung der Patientinnen und ihrer Angehörigen im Alltag informiert, und zahlreiche Möglichkeiten für die Steigerung der Lebensqualität, trotz der Diagnose Brustkrebs, aufzeigt.

Hier zu den Schwerpunkten …

Vortrag: Früherkennung und moderne Behandlung von Brustkrebs

Referent: Dr. med. Norbert Peters, langjähriger Chefarzt der Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe und Leiter des zertifizierten Westfälischen Brustzentrums im Alexianer Klinikum Hochsauerland am Standort Karolinen-Hospital in Arnsberg-Hüsten.

Kurz und knapp …

Vortrag zum Thema: Brustversorgung von Amoena zur brustprophetischen Versorgung

Vortrag zum Thema: Moderne Kompressionstherapie in der Nachsorge von Bauerfeind

Vortrag zum Thema: Unterstützung durch die Krankenkassen

Vortrag zum Thema: Secret Breast – Diskrete, individuelle Beratungen in Wohlfühlatmosphäre

Informationen:

Wann: 2. Oktober 2025

Start: Veranstaltung: 18:00 Uhr

Dauer: ca. 2 Stunden

Wo: PfarrZentrum Brilon, Kirchenstraße 3

Eintritt: frei

Snacks und Getränke: frei

Informationsmaterial: frei

Veranstalter / Teilnehmende Firmen:

Vital-Center Kraft

Secret Breast

Amoena

Bauerfeind

Alexianer Klinikum Hochsauerland (Vortrag)

Anmeldung:

Telefon 02961-97390 in der Zeit 9 – 13 Uhr

Zweck der Anmeldung: Anzahl der Snacks und Getränke, Sitzmöglichkeiten usw.

Die Anmeldung ist sehr Diskret – Absolute Diskretion ist unser oberstes Gebot

ist unser oberstes Gebot Es entstehen keinerlei Kosten für die Besucher

Das geht uns alle an!

Wir freuen uns auf Ihren Besuch im PfarrZentrum, die Teilnahme ist kostenfrei – bringen Sie gern interessierte Freundinnen oder Angehörige mit. Freuen Sie sich auf einen informativen Abend, den Vortrag von Dr. med. Norbert Peters und die aktuellen Möglichkeiten der Brustversorgung.

Mit freundlichen Grüßen, die Veranstalter …