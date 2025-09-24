Bäckerei und Metzgerei in Brilon – Aufruf für die neue Ausstellung im Museum Haus Hövener

Der Gang zum Bäcker oder zum Metzger ist für die meisten Menschen Alltag. Aber Bäckereien und Metzgereien sind mehr als nur Geschäfte. Sie sind Handwerkstraditionen, Erinnerungen und mehr. Für die neue Sonderausstellung über Bäckereien und Metzgereien sucht das Museum Haus Hövener bis zum 15. Oktober 2025 noch spannende Geschichten, Fotos und Exponate.

Schladoth, Ester, Heitzig, Sommerkamp, Kievel, Hillebrand, Menke – das sind nur einige Namen von Firmen und Betrieben, die im Bäcker- oder Metzgereiwesen ihre Spuren hinterlassen haben. Bis heute sind Bäckereien und Metzgereien in Brilon und den 16 Dörfern nicht wegzudenken. Mit Wurst und Brot sind Betriebs- und Familiengeschichten verbunden. Aber auch persönliche Erinnerungen der Bürgerinnen und Bürger in Stadt und Dörfern werden bis heute bewahrt. Der Schlachthof Sommerkamp ist als wichtige Versorgungsstation der Bevölkerung bekannt, die Aa-Mühlen als Mehlproduktion und mehr fügen sich dem bei. Bäckereien und Metzgereien waren und sind wichtig für die Wirtschaft im Sauerland und für die Identität der Menschen in der Region.

Das Museum Haus Hövener und der Briloner Heimatbund – Semper Idem e.V. möchten nach der Ausstellung zur Molkerei und Brauerei im letzten Jahr nun einen Blick auf diese Handwerkstraditionen werfen. Bis zum 15. Oktober 2025 rufen die Ausstellungsinitiatoren daher Brilonerinnen und Briloner auf, ihre eigenen Geschichten in das Museum zu bringen. Fotos, Betriebserinnerungen und Exponate aus den Dörfern und der Stadt sind gerne gesehen. Das Ziel ist klar: Es sollen viele Metzger- und Bäckerportraits geschaffen werden, um die Vielfalt und die Bedeutung des Handwerks zu verdeutlichen.

Die Sonderausstellung findet dann vom November 2025 bis zum Ende Januar 2026 statt. Natürlich wird es während der Ausstellungszeit wieder die beliebten Stammtischabende mit dem museumseigenen Bier und Verköstigung geben. Informationen zum Aufruf sind im Museum Haus Hövener (Tel. 02961 963 99 01 / [email protected]) erhältlich.

Quelle: Carsten Schlömer, Stiftung Briloner Eisenberg und Gewerke – Stadtmuseum Brilon, Museum Haus Hövener

Fotocredits: Stadtmuseum Brilon, Museum Haus Hövener