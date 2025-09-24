Bürgermeister Dr. Christof Bartsch: Herzlich willkommen zur Michaeliskirmes in Brilon 2025 – Alle Termine – Was. Wann. Wo.

Herzlich willkommen zur Michaeliskirmes in Brilon 2025. Ablaufplan der Briloner Michaelis Kirmes. Auch dieses Jahr haben die Organisatoren keine Mühen gescheut und eine beeindruckende große Michaelis-Kirmes auf die Beine zu stellen. Dank aller Betreiber von Fahrgeschäften, den Standbetreibern und auch den Krammarkt-Händlern steht uns eine Kirmes und ein Krammarkt ins Haus. Wann, was, wo stattfindet, können Sie wie jedes Jahr unserem Ablaufplan hier entnehmen.

Freitag, 26. September 2025

16:00 Uhr „Tag der Kinder“. Eröffnung vor dem Rathaus durch Bürgermeister Dr. Bartsch und der„Briloner Waldfee“mit Vertretern von Rat, Verwaltung, sowie Vertretern der Schausteller. Die Kinder der „DRK-Kita Thülen“, des Kindergarten „Wirbelwind“ aus Rösenbeck, sowie des Kindergarten „Regenbogen“aus Gudenhagen Petersborn, lassen bunte Luftballons zum Auftakt in den Himmel steigen.

Musik: Blasorchester Brilon – Für alle Kinder freie Fahrten bis 16:30 Uhr – 21:00 Uhr Höhenfeuerwerk vom Kalvarienberg

Samstag, 27. September 2025

ab 14:00 Uhr Gäste Tag –Kirmesrummelauf der gesamten Kirmesmeile. Am Abend: Programm in den Festzelten

Sonntag, 28. September 2025

ab 13:00 Uhr Familien-und Einkaufstag Kirmes und Krammarkt – Verkaufsoffener Sonntag von 13:00 –18:00 Uhr

Montag, 29. September 2025

ab 09:00 Uhr Traditioneller Handwerkertag, Krammarkt im Krammarkt-Dreieck (DerkereMauer, Kirchenstraße, Schulstraße). Ab 10:00 Uhr Handwerkertreff im Kirmesrummel

Quelle: Team Öffentlichkeitsarbeit der Stadt Brilon