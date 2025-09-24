Galerie Briloner Straße präsentiert „KIRMES EXPO“: Buntes Kunstspektakel zur Michaeliskirmes in Brilon

Brilon, Die Galerie Briloner Straße lädt Kunstbegeisterte und Kirmesbesucher herzlich zur Eröffnung ihrer neuesten Ausstellung, der „KIRMES EXPO“, ein. Passend zum festlichen Treiben der Michaeliskirmes wird auch in den Räumlichkeiten der Galerie Briloner Straße, Petrusstraße 1, ein buntes und vielfältiges Kunstspektakel geboten. Die Ausstellung öffnet ihre Türen am Samstag, 27. September um 14:00 Uhr.

Die „KIRMES EXPO“ verspricht eine dynamische und aufregende Präsentation zeitgenössischer Kunst. Zwölf aufstrebende Künstler*innen aus ganz Deutschland zeigen ihre vielfältigen Werke. Besucher*innen können sich auf eine abwechslungsreiche Schau freuen und einige der Künstler treffen. Die „KIRMES EXPO“ bietet eine einzigartige Gelegenheit, junge Talente zu entdecken und sich von deren frischen Perspektiven inspirieren zu lassen.

Details zur Veranstaltung:

Ausstellung: KIRMES EXPO

KIRMES EXPO Ort: Galerie Briloner Straße, Petrusstraße 1, 59929 Brilon

Galerie Briloner Straße, Petrusstraße 1, 59929 Brilon Eröffnung: Samstag, 27. September, 14:00 Uhr

Samstag, 27. September, 14:00 Uhr Künstler*innen: 12 aufstrebende Künstler*innen aus ganz Deutschland

GBST – Petrusstr. 1 – 59929 Brilon

________________________

Quelle: Michael Klaucke