„Musik am Mittwoch“ in der Evangelischen Stadtkirche Brilon – Chormusik mit der Kantorei Brilon St. Petrus und Andreas

Das Team von Brilon Kultour und der Evangelischen Stadtkirche lädt am Mittwoch, 1. Oktober 2025 wieder herzlich zur Konzertreihe „Musik am Mittwoch“ um 19 Uhr ein. Die Kantorei Brilon St. Petrus und Andreas präsentiert zusammen mit ihrer Chorleiterin Melanie Howard-Friedland ein sehr abwechslungsreiches und vielfältiges Repertoire.

Werke von W.A. Mozart und Cesar Franck und unter anderem die Missa Brevis von Jacob de Haan sowie das Adiemus von Karl Jenkins werden das Publikum begeistern.

Alle Interessierten sind bei freiem Eintritt zu diesem musikalischen Abend in der renovierten Evangelischen Stadtkirche eingeladen. Der Einlass der Veranstaltung beginnt um 18.30 Uhr.

Quelle: Thomas Mester, Leitung BWT-Brilon Kultour

Fototitel: Die Kantorei Brilon St. Petrus und Andreas bei „Musik am Mittwoch“

Fotorecht: Markus Ende