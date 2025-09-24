Stadtbibliothek Brilon: Fest zum Abschluss des Sommerleseclubs 2025

Der Abschluss des Sommerleseclubs 2025 der Stadtbibliothek Brilon ist mit einem großen Fest im Bürgerzentrum gefeiert worden. Mit über 300 großen und kleinen Gästen ging es im Bürgerzentrum Kolpinghaus quirlig und bunt zu. Neben einer Bastelstation konnten Groß und Klein bei „Schlag die Waldfee“ versuchen, die Waldfee in verschieden Aufgaben zu überbieten. Highlight des Tages war die Preisverleihung.

Charlotte Böddicker und Steffi Kleinewalter übergaben Preise für besondere Leistungen in folgenden Kategorien:

Bestes Familienleselogbuch an Familie Bromisch und die beiden Familien Franka und Nicola Kemmling und Amelie und Veronica Vassillière, bestes Einzellogbuch an Lea Kröger und Frieda Zebandt, bestes Teamleselogbuch an Leonie Potratz und Klara Schönfelder und Arya Schmidt und Lia Zarschinsky. Der Preis für die beste Geschichte ging an Familie Tredup, ein Kreativpreis ging an Nils Wiemann. Für die Teilnahme am Sommerfilmworkshop wurden Rewin Khalaf, Greta Isenberg, Mailin Gresselmeier, Anni Pachutzki und Inga Lotta Quest geehrt. Zudem gab es in diesem Jahr für junge Familien Sonderpreise zu gewinnen: Sie können einen Monat lang die Plattform „Onilo“ nutzen, um dort Boardstories mit bekannten Bilderbuchgeschichten anzuschauen.

Klassenpreise gingen an die Klasse 2e der St. Engelbert-Grundschule, die Klasse 4a des Grundschulverbundes Thülen-Alme-Hoppecke und die Klasse 2c der Ratmersteinschule. Alle drei Klassen konnten die meisten erfolgreichen Teilnehmer beim Sommerleseclub verzeichnen.

Zwei Tanzgruppen der Tanzschule Hoff haben während der Preisverleihung ihr Können gezeigt.

Mit der Verleihung der Urkunden an alle erfolgreichen Teilnehmerinnen und Teilnehmer schließt die Bibliothek den 24. Sommerleseclub erfolgreich ab. In diesem Jahr gab es für alle 232 erfolgreichen Teilnehmende etwas Besonderes – einen Kinogutschein für den Besuch im Cineplex Brilon. Der Sommerleseclub wurde von der Volksbank Brilon, den Firmen Egger und Condensator Dominit und vom Ministerium für Kultur und Wissenschaften des Landes Nordrhein-Westfalen unterstützt.

Quelle: Team Öffentlichkeitsarbeit der Stadt Brilon

Bild: Charlotte Böddicker (rechts; Bibliotheksleiterin) und die Preisträger in der Kategorie „Filmworkshop“.

Fotocredit: Stadt Brilon