VHS Brilon: Vortrag über das Potenzial von Konflikten
Am Dienstag, 30. September 2025, findet von 17.30 bis 18.30 Uhr im VHS-Haus Brilon der Vortrag „Das Potenzial von Konflikten“ statt. Viele Menschen verbinden mit dem Begriff „Konflikt“ etwas Negatives, das man am besten vermeidet.
Der Vortrag zeigt jedoch auf, welches Potenzial in Konflikten steckt: Möglichkeiten für persönliches und kollektives Wachstum, positiven Wandel und Weiterentwicklung. Praxisorientiertes Handwerkszeug steht im Mittelpunkt, damit Teilnehmende lernen, zukünftig achtsamer und gelassener mit Konfliktsituationen umzugehen und dieses Wissen in den Alltag zu integrieren.
Weitere Informationen und Anmeldung bei der VHS in Brilon unter 02962 6416 sowie online auf https://www.vhs-bmo.de/programm/kurs/Vortrag-Das-Potenzial-von-Konflikten/W11.602#inhalt.
_____________________________
Quelle: Astrid Stute, Geschäftsstelle Brilon
Fotocredit: Diva Plavalaguna über Pexels / Symbolbild
VHS Brilon-Marsberg-Olsberg
59929 Brilon · Kreuziger Mauer 31 · Tel. 02961 6416 · Fax 02961 51453
34431 Marsberg · Hauptstraße 49 · Tel. 02992 1280 · Fax 02992 2044
59939 Olsberg · Hauptstraße 73a · Tel. 02962 3080 · Fax 02962 6986