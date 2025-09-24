VHS Brilon: Vortrag über das Potenzial von Konflikten

VHS Brilon: Vortrag über das Potenzial von Konflikten

Am Dienstag, 30. September 2025, findet von 17.30 bis 18.30 Uhr im VHS-Haus Brilon der Vortrag „Das Potenzial von Konflikten“ statt. Viele Menschen verbinden mit dem Begriff „Konflikt“ etwas Negatives, das man am besten vermeidet.

Der Vortrag zeigt jedoch auf, welches Potenzial in Konflikten steckt: Möglichkeiten für persönliches und kollektives Wachstum, positiven Wandel und Weiterentwicklung. Praxisorientiertes Handwerkszeug steht im Mittelpunkt, damit Teilnehmende lernen, zukünftig achtsamer und gelassener mit Konfliktsituationen umzugehen und dieses Wissen in den Alltag zu integrieren.

Weitere Informationen und Anmeldung bei der VHS in Brilon unter 02962 6416 sowie online auf https://www.vhs-bmo.de/programm/kurs/Vortrag-Das-Potenzial-von-Konflikten/W11.602#inhalt.

_____________________________

Quelle: Astrid Stute, Geschäftsstelle Brilon

Fotocredit: Diva Plavalaguna über Pexels / Symbolbild

VHS Brilon-Marsberg-Olsberg

59929 Brilon · Kreuziger Mauer 31 · Tel. 02961 6416 · Fax 02961 51453

34431 Marsberg · Hauptstraße 49 · Tel. 02992 1280 · Fax 02992 2044

59939 Olsberg · Hauptstraße 73a · Tel. 02962 3080 · Fax 02962 6986