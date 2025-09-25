Brand in Madfeld: Durch schnellen Löscheinsatz mit schwerem Atemschutz konnte eine weitere Ausbreitung verhindert werden.

Die Feuerwehr Brilon hat am Mittwoch (24.09.2025, 08:35 Uhr) einen Scheunenbrand in Madfeld gelöscht. An der Radlinghauser Straße war gegen 8:30 Uhr Stroh auf dem Dachboden einer Scheune in Brand geraten.

Bei Eintreffen der Feuerwehr war bereits eine deutliche Rauchentwicklung im Dachbereich feststellbar. Die auf einem Hof befindliche Scheune war direkt an einen Stall angebaut. Durch einen schnellen Löscheinsatz mit schwerem Atemschutz konnte das Feuer eingegrenzt und eine Ausbreitung auf das gesamte Dachgeschoss und den Stall verhindert werden. Über die Drehleiter wurde daneben eine Zuluftöffnung geschaffen, um den Brandrauch aus dem Dachgeschoss abzuführen.

Da der Brand schnell unter Kontrolle war, konnten die im Erdgeschoss der Scheune untergestellten Jungbullen sowie die Tiere im nebenliegenden Stall verbleiben. Eine Räumung hätte weitere Einsatzmaßnahmen und eine umfangreiche Betreuung der Tiere erfordert. Nachfolgend wurde das Stroh vom Dachboden geräumt und im Außenbereich endgültig abgelöscht. Eine umfassende Kontrolle mit der Wärmebildkamera erfolgte zum Abschluss.

Die Feuerwehr Brilon war mit den Löschgruppen Madfeld, Thülen, Rösenbeck, Alme und dem Löschzug Brilon mit sieben Fahrzeugen, darunter einer Drehleiter und 40 Einsatzkräften im Einsatz. Vom Zentrum für Feuerschutz des Hochsauerlandkreises wurde ein Abrollbehälter mit Atemschutz eingesetzt. Der Einsatz konnte um 12:45 Uhr beendet werden.

Personen kamen nicht zu Schaden. Zu Brandursache und Höhe des Sachschadens liegen der Feuerwehr keine Angaben vor.

