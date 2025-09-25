Sicher feiern auf der Michealis Kirmes in Brilon – DRK verteilt kostenlose Schutzkappen GEGEN KO-Tropfen

Am Wochenende geht’s wieder rund in Brilon – die Michaelis Kirmes startet. Damit alle sicher feiern können, hat das Rote Kreuz in Brilon, gemeinsam mit der Stadt Brilon eine besondere Aktion vorbereitet: Es gibt kostenlose Schutzkappen für Gläser und Becher. Die sogenannten DRK-Bodyguards sollen verhindern, dass jemand KO-Tropfen ins Getränk mischt. KO-Tropfen sind echt gefährlich – sie können Schwindel, Bewusstlosigkeit oder Erinnerungslücken verursachen. Mit den Kappen kann man sein Glas ganz einfach abdecken und sich so besser schützen.

Für das DRK Brilon ist es ein Pilotprojekt: Sie wollen herausfinden, ob die Menschen die Schutzkappen tatsächlich annehmen – oder ob sie langfristig vielleicht andere Lösungen wie spezielle Nagellacke oder Armbänder anbieten sollten. Die Idee wurde ganz spontan aufgegriffen, nachdem es in der Vergangenheit bei Schützenfesten und anderen Kirmesveranstaltungen zu Vorfällen mit KO-Tropfen gekommen war. Die Bodyguards bekommt ihr schon jetzt in der DRK Zentrale in der Freiladestraße 3 in Brilon. Und natürlich auch am Kirmes Wochenende direkt vor Ort – an der Unfallhilfsstelle vom Roten Kreuz in der Springstraße, Ecke Huberta Grill. Wir wünschen euch viel Spaß auf der Kirmes und denkt dran, feiert sicher!

Quelle: Dario Bruns, DRK Kreisverband Brilon e.V.

Bild: vlnr. Natalia Eckert (Ordnungsamt Brilon), Manuel Kröger (DRK Brilon), Marcus Bange (Allgemeiner Vertreter Bürgermeister) Florian Hohmann (Ordnungsamt Brilon)

Fotocredit: DRK Kreisverband Brilon e.V.