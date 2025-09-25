VHS Kurs in Brilon: Ätherische Öle und das Glück – Mit Düften zu mehr Lebensfreude

Düfte können Erinnerungen wecken, Stimmungen beeinflussen und sogar Glücksgefühle fördern. Im Kurs „Ätherische Öle und das Glück – Mit Düften zu mehr Lebensfreude am Mittwoch, 1. Oktober, von 19 bis 21 Uhr im VHS-Haus erfahren die Teilnehmenden, wie ätherische Öle wirken. Sie probieren verschiedene Düfte aus und kreieren zum Abschluss ihr eigenes „Glücksöl“ zum Mitnehmen.

Neben spannenden Einblicken in die Aromatherapie gibt es praktische Tipps, wie sich Düfte leicht in den Alltag integrieren lassen. Es fallen zusätzliche Materialkosten für die verwendeten Öle an, die direkt mit der Kursleiterin abgerechnet werden.

Weitere Informationen und Anmeldung bei der VHS in Brilon unter 02961 6416 sowie online auf https://www.vhs-bmo.de/programm/kurs/AEtherische-OEle-und-das-Glueck-Mit-Dueften-zu-mehr-Lebensfreude/W13.310#inhalt.

