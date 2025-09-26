Besucherring Brilon e.V. präsentiert: Respekt! Die Würde des Menschen ist unantastbar!

Der Besucherring Brilon e.V. hat sich neu aufgestellt und präsentiert unter dem neuen Titel „BÜHNE BRILON – SO EIN THEATER!, eine abwechslungsreiche Spielzeit 2025/2026 mit sechs Aufführungen aus klassischem Schauspiel, Komödie, Krimi und Musiktheater. Ebenfalls neu ist, dass ab der kommenden Saison, die am 1. Oktober 2025 startet jede Aufführung, bereits um 19:30 Uhr im Bürgerzentrum Kolpinghaus in Brilon beginnt.

Marion Kürmann, Beate Weber und das ganze Team von Bühne Brilon-So ein Theater!, haben zum Beginn der neuen Saison einen „alten Bekannten“ verpflichtet. Es ist Tankred Schleinschock und sein Ensemble vom Westfälisches Landestheater Castrop-Rauxel.

Am 1. Oktober 2025 um 19:30 Uhr im Bürgerzentrum Kolpinghaus ist die Rockshow „Respect! Die Würde des Menschen ist unantastbar“ zu sehen.

„Wir feiern in diesem Stück die Demokratie und machen uns bewusst, welche Rechte wir bereits erreicht haben und wie wichtig es ist, sie nicht wieder zu verlieren, sondern wertzuschätzen und für sie einzutreten, wenn es darauf ankommt“, verrät Tankred Schleinschock sein Konzept dieser musikalischen Produktion bei der ersten Probe.

Die Zeitreise beginnt weit in der Vergangenheit: Es geht zurück bis ins deutsche Cabaret der 30er Jahre des letzten Jahrhunderts, aber hält auch unserer heutigen Gesellschaft mit Liedern von Udo Lindenberg, Herbert Grönemeyer und den Ärzten einen Spiegel vor – nie mit erhobenem Zeigefinger, sondern mit kritischem Blick, Witz und Hoffnung. Außerdem wirft er seinen Blick in Richtung Amerika, mit Liedern aus der Bürgerrechtsbewegung unter anderem von Nina Simone, Aretha Franklin und Bob Dylan bis hin zu aktuellen Songs zum Beispiel von Taylor Swift, Alice Cooper und Green Day. „Es ist natürlich keine leichte Thematik, aber die Show soll den Besuchern einfach Spaß machen. Musik ist ein gutes Mittel, um gegen schlechte Stimmung anzutanzen“, so Schleinschock.

Zum Stück:

Wie eine Fliege im Bernstein sind in vielen Liedern Utopien und Hoffnungen auf ein besseres Leben eingeschlossen. Musikalische Dokumente, die Erfahrungen des Strebens der Menschen nach einer gerechteren Gesellschaft ausdrücken, machen Mut und schützen vor dem Vergessen. Die ausgewählten Songs sind eine Feier des Menschen in seiner Vielfalt. Sie geben Kraft und Energie. Sie machen Spaß und erinnern uns an drei grundlegende menschliche Fähigkeiten: Empathie, Freundlichkeit und Witz.

„Lächeln ist die eleganteste Art, seinen Gegnern die Zähne zu zeigen.“ (Werner Finck)

Freuen Sie sich im Bürgerzentrum – Kolpinghaus Brilon besondere und lebendige Abende voller Begeisterung zu erleben. Ein volles Haus inspiriert nicht nur die Künstler, sondern schafft auch eine besondere Atmosphäre, die einen Theaterabend unvergesslich macht.

Tickets gibt es bei der BWT in Brilon, unter www.ticket-regional.de oder auch an der Abendkasse. Weitere Infos zu Bühne Brilon erhalten Sie über den QR-Code oder über die neue Homepage www.buehnebrilon.de

Quelle: Marion Kürmann, Brilon