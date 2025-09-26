Brilon, ABC Alarm auf der L 870: Am heutigen Freitagmorgen wurde zu einem Einsatz mit dem Alarmstichwort „H2 ABC – LKW im Graben“ gerufen

Brilon. Am heutigen Freitagmorgen (26.09.) wurde die Feuerwehr Brilon um 08:04 Uhr zu einem Einsatz mit dem Alarmstichwort „H2 ABC – LKW im Graben“ auf die L 870 zwischen Haus Gruß und Hoppecke alarmiert. Neben dem Löschzug Brilon und der Löschgruppe Hoppecke rückte aufgrund der Einsatzmeldung auch die kommunale ABC-Einheit aus. Hintergrund war die Meldung über ein beschädigtes Kleingebinde mit Gefahrstoff.

Vor Ort stellte sich die Lage weniger dramatisch dar: Ein Kleintransporter mit Anhänger hatte in einer S-Kurve seine Ladung verloren. Dabei stürzten Batteriepole eine Böschung hinunter. Diese wurden von der Feuerwehr eingesammelt und anschließend an den Fahrer des Transportfahrzeugs übergeben.

Personenschäden oder Umweltschäden traten nicht auf. Der Einsatz für alle nachrückenden Einheiten konnte abgebrochen werden. Nach rund 45 Minuten war der Einsatz für die 14 Einsatzkräfte beendet.

Zur Höhe des Sachschadens liegen der Feuerwehr keine Angaben vor.