Brilon swingt im Rahmen des SauerlandHop 2025 – Vorverkauf hat begonnen

„Brilon swingt“ im Rahmen des SauerlandHop 2025 – Das Dance Collective Kalabalindy, The Marmadukes und DJane Kitty entführen am 4. Oktober in die Swing-Ära / Crashkurs Lindy Hop

Die Swing-Ära kehrt zurück nach Brilon. Im Rahmen des interkommunalen Projektes SauerlandHop lädt Brilon Kultour am 4. Oktober ab 19.30 Uhr zur vierten Auflage von „Brilon swingt“ in das Bürgerzentrum Kolpinghaus Brilon. Der Startschuss fällt um 19.30 Uhr mit einem Crashkurs Lindy Hop mit Davina Sauer von der Tanzwerkstatt Olsberg für alle interessierten Menschen, die gerne tanzen oder es ausprobieren möchten. Anschließend werden der Schwede Mattias Lundmark und sein Dance Collective Kalabalindy Kostproben ihres Könnens voll Energie, Swing und guter Laune geben, die den Spirit und die Tanzkunst der Swing-Ära nach Brilon bringen sowie zusätzlich die Lust auf Lindy Hop wecken werden.

„Brilon swingt“ ist für alle, die Livemusik lieben, für alle Tanz-Fans und für die, die sich musikalisch verzaubern lassen möchten und sich vielleicht auch zum allerersten Mal auf das Tanzparkett wagen.

Wo „The Marmadukes“ auftreten, bleiben die Füße nicht still

Mit der Band „The Marmadukes“ zieht der zeitgenössischen New Orleans Jazz in Brilon ein. Die Musiker der Band spielen und tanzen seit vielen Jahren auf Bühnen und Festivals in aller Welt. Wo „The Marmadukes“ auftreten, bleiben die Füße nicht still. Die Band spielt regelmäßig für Swing-Veranstaltungen, auf denen Lindy Hop, Balboa, Shag und Charleston getanzt werden, und hat dabei inzwischen ein großes Fan-Publikum im Alter von 17 bis 70 gewonnen.

DJane Kitty ist mit großer Leidenschaft DJ und Tänzerin. Sie hat sich auf Musik und Tanzstile der 1920er bis 50er Jahre spezialisiert. Schon mit 14 Jahren entdeckte sie ihre Liebe zur Musik der 1950er Jahre und entwickelte sich weiter zum Charleston, Swing und Lindy Hop.

Vorverkauf hat begonnen



Es wäre ganz wundervoll, wenn auch einige Sauerländer Tänzerinnen und Tänzer ihre Foxtrott-, Jive- oder Discofox-Schritte entspannt und tanzfreudig aufs Parkett legen. Wer Lust hat, in den originalen Tanz zur Swingmusik reinzuschnuppern, ist herzlich zum Crashkurs um 19.30 Uhr eingeladen.

Karten gibt es bei der Brilon Wirtschaft und Tourismus GmbH im Vorverkauf für 14 Euro, unter 02961 9699-0 oder per Mail an [email protected]. An der Abendkasse kosten die Tickets 18 Euro.

Interkommunales Projekt der Städte Brilon, Olsberg und Winterberg

Das Projekt „Tanz[in der]fläche – SauerlandHop“ wird im Rahmen Regionales Kulturprogramm vom Ministerium für Kultur und Wissenschaft NRW gefördert.

Quelle: Quelle: Thomas Mester, Leitung BWT-Brilon Kultour

Fototitel: The Marmadukes spielen bei Brilon swingt

Fotorecht: The Marmadukes