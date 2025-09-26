Hoppecker Schützen spenden 850 Euro für den Warenkorb Brilon

Brilon. Im Rahmen des diesjährigen Schützenfestes der St. Hubertus Schützenbruderschaft Hoppecke wurde erneut eine Hutsammlung für einen caritativen Zweck durchgeführt. Die Wahl fiel in diesem Jahr auf den Caritas Warenkorb Brilon, der sich über eine Spende in Höhe von 850 Euro freut.

Die Sammlung fand traditionell nach der Schützenmesse am Montag während des gemeinsamen Schützenfrühstücks statt. Wie Franz-Wilhelm Hennecke, 2. Vorsitzender der Bruderschaft, berichtet, ist das Frühstück für die Mitglieder kostenfrei. „Ein Umstand, der die Spendenbereitschaft Jahr für Jahr positiv beeinflusst. Die Hutsammlung gehört bei uns einfach dazu. Und wenn man weiß, dass das Geld direkt Menschen aus unserer Region zugutekommt, geben viele besonders gerne“, so Franz-Wilhelm Hennecke.

Die St. Hubertus Schützenbruderschaft Hoppecke zählt rund 500 Mitglieder und feierte im Mai ihr 175-jähriges Jubiläum – ein eindrucksvolles Zeichen für Zusammenhalt und Engagement. Die Entscheidung über den Spendenzweck wird vom Vorstand vor dem Schützenfest festgelegt und zeigt die Verbundenheit der Schützen mit ihrer Heimat.

Die Spende kommt dem Warenkorb Brilon zugute, einer Einrichtung der Caritas Brilon, die bedürftige Menschen mit Lebensmitteln und Alltagsartikeln unterstützt. Stefanie Becker, Leitung des Warenkorbs, nahm die Spende von Andreas Hein (Oberst der Schützenbruderschaft) und Franz-Wilhelm Hennecke entgegen und bedankte sich herzlich für die wertvolle Unterstützung.

_________________________________

Quelle: C.Wengeler, Caritasverband Brilon e.V.

Foto von links: Andreas Hein (Oberst), Stefanie Becker (Warenkorbleitung Brilon), Franz-Wilhelm Hennecke (2. Vorsitzender)

Fotocredit: Caritasverband Brilon e.V.