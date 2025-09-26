Stadtwerke Brilon warnen vor unseriösen Haustürgeschäften und Vertragsabschlüssen am Telefon

Stadtwerke Brilon warnen vor unseriösen Haustürgeschäften und Vertragsabschlüssen am Telefon

Brilon, 17.09.2025 – Derzeit häufen sich bei den Stadtwerken Brilon Fälle bei denen Kunden von dubiosen Vertretern an der Haustür oder per Telefon kontaktiert werden. Teilweise unter dem Vorwand, die Stadtwerke würden Ihre Energiebelieferung einstellen, versuchen die Betrüger sich Zutritt zu verschaffen, um Energielieferverträge zu vermitteln.

Die Stadtwerke Brilon distanzieren sich von diesen unseriösen Methoden und möchten vor einem Vertragsabschluss an der Haustür warnen und abraten, da oftmals mit nicht nachvollziehbaren Preisvergleichen gearbeitet wird. Nicht selten liegen die an der Haustür angebotenen Preise zum Teil deutlich über denen der Stadtwerke. Was dann nach einem Wechsel oftmals droht, ist eine erhebliche Nachzahlung mit der ersten Abrechnung.

Daher ist es ratsam, sich bei einem Besuch an der Haustür den Dienstausweis zeigen zu lassen oder sich direkt telefonisch bei den Stadtwerken über den Vorgang zu erkundigen. Es sollten auf keinen Fall Details wie Zählernummer, letzte Rechnungen oder Kontonummern herausgegeben werden. Äußerste Vorsicht ist geboten, wenn die Angebote direkt online mittels Tablets abgeschlossen werden sollen und der Kunde überhaupt keine schriftlichen Unterlagen erhält.

Ist es doch passiert und Sie haben einen Vertrag an der Haustür unterschrieben oder telefonisch abgeschlossen, sollten Sie schnell reagieren und innerhalb von 14 Tagen von Ihrem Widerrufsrecht Gebrauch machen. Der Widerruf muss in Textform erklärt werden (Brief, Fax oder E-Mail). Gerne unterstützen die Stadtwerke Brilon dabei, einen Widerruf bei einem anderen Energieversorger durchzuführen. Betroffene Kunden können sich bei den Stadtwerken Brilon gerne telefonisch unter 02961-9886 0 melden.

Die Stadtwerke Brilon bitten alle Bürgerinnen und Bürger darum, sehr vorsichtig und kritisch zu sein, wenn Strom- oder Gasverträge an der Haustür oder am Telefon angeboten werden.

_________________________________

Quelle: Katrin Elsholz, Stadtwerke Brilon AöR / Energie GmbH

Fotocredit: AdobeStock 31848669 / Brisystem