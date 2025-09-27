Briloner Waldfee begeisterte auf dem Hansefest in Neuss

Bei spätsommerlich schönem Wetter präsentierte sich die Tourismus Brilon Olsberg GmbH am vergangenen Wochenende gemeinsam mit der Briloner Waldfee auf dem 36. Hansefest der Stadt Neuss. Hannah Zwingelberg, die 20. Briloner Waldfee fiel mit ihrem grünen Hut und Kleid schon von weitem auf und verteilte Autogrammkarten, Luftballons und es wurden viele Fotos von ihr gemacht.

Der Stand direkt am Marktplatz wurde sehr gut besucht, so hatten die Waldfee, Hannah Zwingelberg sowie Annika Gehrken und Annette Walter von der Tourismus Brilon Olsberg viel zu tun. Sie standen den Gästen kompetent Rede und Antwort – ob es um Wandertouren auf dem Rothaarsteig, Radfahren nach dem Knotenpunktsystem oder allgemeine Informationen aus der Hansestadt Brilon und dem Kneippkurort Olsberg ging, alle Fragen konnten beantwortet werden.

Seit 2016 wird Brilon von der Stadt Neuss eingeladen sich mit einem Stand auf dem Hansefest zu präsentieren, was die langjährige Verbundenheit und erfolgreiche Zusammenarbeit mit der Stadt Brilon unterstreicht.

Quelle: : Tourismus Brilon Olsberg GmbH

Bild: Stand der Tourismus Brilon Olsberg mit der Briloner Waldfee, Hannah Zwingelberg, Annika Gehrken und Annette Walter

Bild: Tourismus Brilon Olsberg GmbH