Dirk Wiese fordert mehr Verkehrssicherheit an der Keffelker Straße in Brilon

Dirk Wiese, heimischer Bundestagsabgeordneter für den Hochsauerlandkreis, macht in einem Brief an des Landesbetrieb Straßen.NRW auf die kritische Verkehrssituation an der Keffelker Straße in Brilon aufmerksam. Der Abschnitt, auf dem die Geschwindigkeit derzeit auf 70 km/h begrenzt ist, birgt eine erhebliche Gefahrenquelle: Die enge Ein- und Ausfahrt zum dortigen Kino ist besonders unübersichtlich und hat bereits mehrfach zu gefährlichen Situationen geführt.

„Es ist wichtig, Gefahrenstellen frühzeitig zu erkennen und entsprechende Maßnahmen zu ergreifen, bevor es zu Unfällen kommt“, so Wiese. „

Aus diesem Grund fordere ich eine Geschwindigkeitsreduzierung auf 50 km/h in diesem Bereich. Nur so kann das Ein- und Ausfahren auf den Parkplatz des Cineplex sicherer gestaltet werden.“ Wiese betont, dass Verkehrssicherheit oberste Priorität habe und es darum gehe, Risiken für Autofahrer und Fußgänger zu minimieren. „Ich appelliere an die zuständigen Behörden, die Situation zu prüfen und zeitnah eine Anpassung der Geschwindigkeitsbegrenzung umzusetzen.“

Quelle: Büro Dirk Wiese

Fotocredit: Dirk Wiese