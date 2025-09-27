Herzstück des Dorflebens ist fast fertig – Sparkasse fördert Inneneinrichtung des Dorftreffs in Wülfte

Wülfte. Wie entsteht im Dorf neuer Gemeinschaftsgeist, wenn die letzte Dorfkneipe schließen musste? Wer das kleine Dorf Wülfte besucht, spürt schnell die gewachsene Verbundenheit unter den 410 Einwohnern. Der Ort verfügt über einen bemerkenswerten Mix aus jungen Familien und langjährigen Bewohnern, ist geprägt von ehrenamtlichem Engagement und lebendigen Vereinen. Doch mit der Schließung der einzigen Gaststätte im Jahr 2021 verlor die Dorfgemeinschaft ihr Herz – jenen Treffpunkt, der private Feste, Vereinsleben und spontane Begegnungen möglich machte.

Dorfkneipe als Treffpunkt für alle Generationen

In vielen Gesprächen und mit vereinter Kraft entwickelte der Dorfverein Wülfte gemeinsam mit der St. Anna Schützenbruderschaft die Idee für einen neuen Treffpunkt – offen für alle, integrativ und generationenübergreifend. „Wir wollten einen Ort schaffen, an dem sich Jung und Alt wohlfühlen – nicht nur für Veranstaltungen, sondern auch zum spontanen Austausch,“ berichtet Ortsvorsteher Erich Canisius. In den zurückliegenden Monaten entstand im ehemaligen Speiseraum der Schützenhalle ein gemütlicher, multifunktionaler Dorftreff, der durch einen Anbau nun auch eine moderne Küche, barrierefreie Toiletten und einen separaten Zugang besitzt. In der neuen Dorfkneipe, die den passenden Namen „WEITBLICK-471-“ trägt, finden moderne Medienausstattung ebenso Platz wie klassischer Kaffeeduft und ein Turnierkicker für Jugendliche. „Der Name der Dorfkneipe ist Programm, denn Wülfte liegt auf 471 Metern Höhe und man hat hier einen tollen Weitblick auf die heimische Landschaft“, erklärt Erich Canisius.

Umbau mit Herz und vielen helfenden Händen

Beeindruckend ist die Zahl der geleisteten Arbeitsstunden: Über 800 ehrenamtliche Stunden investierten engagierte Dorfbewohner in Rohbau, Installation und Innenausbau, unter Leitung von Bauleiter Tobias Kraft. „Das Projekt hat gezeigt, wie viel Stärke, Zusammenhalt und Sachverstand im Ehrenamt stecken“, sagt Kraft, „und wie wichtig die Vernetzung zwischen Vereinen ist.“ Die Zusammenarbeit mit dem Schützenverein stand stets im Vordergrund – ob beim Stemmen, Streichen oder dem Aufbau der Theke. „Ohne das Engagement aller Helfer wäre dieses Projekt nicht realisierbar gewesen.”

Auch die Finanzierung der neuen Dorfkneipe erfolgte als Gemeinschaftsleistung: Fördermittel der LEADER-Region, projektbezogene Zuschüsse von heimischen Unternehmen und viel Eigenleistung ermöglichten die Errichtung der Dorfkneipe in der Schützenhalle an der St.-Anna-Straße 20. Hinzu kommt eine bemerkenswerte Spende der Sparkasse Mitten im Sauerland für die Einrichtung des Thekenraums mit neuen Sitzmöbeln. Genutzt werden sollen die neuen Räume, die donnerstags und freitags ab 18 Uhr geöffnet sind, aber nicht nur von der Dorfgemeinschaft, auch Gäste aus anderen Orten im Briloner Stadtgebiet sind willkommen.

Für private Feierlichkeiten steht die neue Dorfkneipe als geschlossene Gesellschaft zur Verfügung. Die Bewirtung wird vom Thekenteam durchgeführt. Anmeldungen und Reservierungen sind nur per E-Mail möglich unter: [email protected]

Vorfreude auf die Eröffnung

Mit Spannung blickt das Dorf auf die Eröffnungsfeier der Dorfkneipe „WEITBLICK-471-“ im Rahmen des 777. Dorf Geburtstages am 3. Oktober 2025. Unter dem Motto “Erinnerungen, Begegnungen und Geschichten aus dem Dorf“ ist an diesem Tag auch eine Fotoausstellung mit 154 Motiven zur Ortsgeschichte zu besichtigen. Weitere Infos zur neuen Dorfkneipe und zum Dorfjubiläum gibt es im Internet unter www.wuelfte.de

Quelle: Erich Canisius, Wülfte

Bildzeile: Geschafft – Die Fertigstellung des neuen Dorftreffs in Wüflte ist auf der Zielgeraden (v.l.) Bauleiter Tobias Kraft, Josef Ising (Thekenteam), Ortsvorsteher Erich Canisius, Björn Kraft (Schützenbruderschaft St. Anna Wülfte) und Sigrid Bork (zukünftige Ortsvorsteherin) stellen Jürgen Hillebrand (re., stv. Vorstand der Sparkasse Mitten im Sauerland) ihre neue Dorfkneipe „WEITBLICK-471-“ vor.

Verfasser des Beitrags: Marianne Witt-Stuhr