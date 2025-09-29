Radarfalle! Blitzerstandorte vom 29. September bis 02. Oktober im Hochsauerlandkreis – Wo Sie aufpassen sollten

Vorsicht Radarfalle Blitzerstandorte im Hochsauerlandkreis 1

Radarfalle! Blitzerstandorte vom 29. September bis 03. Oktober im Hochsauerlandkreis – Wo Sie aufpassen sollten

Hochsauerlandkreis: Vorsicht, Radarfalle – Der Fachdienst Verkehrsordnungswidrigkeiten des Hochsauerlandkreises gibt für den Zeitraum vom 29. September bis 03. Oktober folgende Mess-Stellen für die Geschwindigkeitsüberwachung bekannt:

 

29.09.2025      Eslohe-Frielinghausen, B 511
29.09.2025      Brilon-Altenbüren, Alte Heeresstraße          

30.09.2025      Sundern-Reigern, B 229
30.09.2025      Winterberg, Poststraße         

01.10.2025      Schmallenberg-Werntrop, L 737
01.10.2025      Arnsberg-Neheim, Alter Holzweg     

02.10.2025      Olsberg-Elpe, Elpetalstraße
02.10.2025      Marsberg-Canstein, Arolsener Straße

 

Es muss darüber hinaus auch an weiteren Standorten mit Messungen durch den Fachdienst Verkehrsordnungswidrigkeiten gerechnet werden. Dies gilt auch an Wochenenden und Feiertagen. Im Internet sind unter www.hochsauerlandkreis.de  (Suchfunktion: Geschwindigkeitsüberwachung) weitere Informationen erhältlich. Weiterhin werden durch die Polizei kreisweit Geschwindigkeitsüberwachungen durchgeführt. Aus örtlichen und organisatorischen Gründen ist es möglich, dass die Planungen kurzfristig geändert werden müssen.

Ein Anspruch auf die Messungen besteht nicht.

Quelle: Hochsauerlandkreis – Martin Reuther (V.i.S.d.P.)
Fotocredits: AdobeStock 133576788 / Brisystem

 

