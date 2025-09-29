Radarfalle! Blitzerstandorte vom 29. September bis 02. Oktober im Hochsauerlandkreis – Wo Sie aufpassen sollten

Radarfalle! Blitzerstandorte vom 29. September bis 03. Oktober im Hochsauerlandkreis – Wo Sie aufpassen sollten
Hochsauerlandkreis: Vorsicht, Radarfalle – Der Fachdienst Verkehrsordnungswidrigkeiten des Hochsauerlandkreises gibt für den Zeitraum vom 29. September bis 03. Oktober folgende Mess-Stellen für die Geschwindigkeitsüberwachung bekannt:
29.09.2025 Eslohe-Frielinghausen, B 511
29.09.2025 Brilon-Altenbüren, Alte Heeresstraße
30.09.2025 Sundern-Reigern, B 229
30.09.2025 Winterberg, Poststraße
01.10.2025 Schmallenberg-Werntrop, L 737
01.10.2025 Arnsberg-Neheim, Alter Holzweg
02.10.2025 Olsberg-Elpe, Elpetalstraße
02.10.2025 Marsberg-Canstein, Arolsener Straße
Es muss darüber hinaus auch an weiteren Standorten mit Messungen durch den Fachdienst Verkehrsordnungswidrigkeiten gerechnet werden. Dies gilt auch an Wochenenden und Feiertagen. Im Internet sind unter www.hochsauerlandkreis.de (Suchfunktion: Geschwindigkeitsüberwachung) weitere Informationen erhältlich. Weiterhin werden durch die Polizei kreisweit Geschwindigkeitsüberwachungen durchgeführt. Aus örtlichen und organisatorischen Gründen ist es möglich, dass die Planungen kurzfristig geändert werden müssen.
Ein Anspruch auf die Messungen besteht nicht.
Quelle: Hochsauerlandkreis – Martin Reuther (V.i.S.d.P.)
