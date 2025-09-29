SchoolOFF – BrilON: Wirtschaftsförderung und Big Six laden Auszubildende ein

SchoolOFF – BrilON: Wirtschaftsförderung und Big Six laden Auszubildende ein

Am Mittwoch, 22. Oktober, um 17 Uhr findet im Bürgerzentrum Brilon die jährliche Begrüßungsveranstaltung „SchoolOFF – BrilON“ für alle Auszubildenden statt, die in diesem Sommer ihre Ausbildung in Brilon begonnen haben. „Jedes Jahr starten über 200 junge Menschen ihre Ausbildung in Brilon. Wir möchten gemeinsam mit den Jugendlichen den Einstieg ins Berufsleben und den Beginn eines neuen Lebensabschnitts feiern“, betont Wirtschaftsförderer Thomas Becker. Veranstalter sind die BWT Brilon Wirtschaft und Tourismus GmbH und die Unternehmensinitiative Big Six Brilon.

Als Referentin konnten die Veranstalter Sophia Herrmann aus Meschede gewinnen. Sie wird mit ihrem speziell auf die Jugendlichen bzw. Auszubildenden ausgerichteten Vortrag „Mindset, Momentum, Möglichkeiten.“ für die passenden Impulse zum neuen Lebensabschnitt sorgen. Sophia Herrmann steht für Geschichten aus dem Leben und Impulse, die nachwirken. Als Coach und Speaker hat sie die Gabe, komplexe Themen, einfach, nahbar und verständlich zu erklären.

„Wir freuen uns, wenn viele Unternehmen ihre neuen Auszubildenden anmelden. Wir möchten den jungen Menschen zeigen, dass sie im Arbeitsleben der Stadt Brilon angekommen sind und ein Gemeinschaftsgefühl unter den Auszubildenden erzeugen“, so Thomas Becker.

Aus organisatorischen Gründen ist eine Anmeldung erforderlich. Der Kostenbeitrag beträgt 20 Euro pro Auszubildenden, darin enthalten sind Eintritt, Imbiss und Getränke. Betriebe können ihre Azubis bis zum 17.10.2025 beim Wirtschaftsförderer Thomas Becker anmelden ([email protected]).

________________________

Quelle: Thomas Becker, Wirtschaftsförderer / Prokurist /BWT ∙ Brilon Wirtschaft und Tourismus GmbH

Fotocredit:Arcivbild / ©BWT ∙ Brilon Wirtschaft und Tourismus GmbH