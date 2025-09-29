Stellungsnahme von Bürgermeister Dr. Christof Bartsch zur Polizeimeldung: Sexueller Übergriff auf Briloner KirmesUlrich Trommer29. September 2025Aktuell Stellungsnahme von Bürgermeister Dr. Christof Bartsch zur Polizeimeldung: Sexueller Übergriff auf Briloner Kirmes Teilen Sie diesen Bericht mit Ihren Freunden Vorheriger Beitrag Das geht uns alle an! Informationsveranstaltung zum Thema Brustkrebs am 2. Oktober 2025 im PfarrZentrum Brilon Nächster Beitrag Spahn pocht auf komplette Bürgergeld-Streichung für Job-Verweigerer - Wer eine Stelle ausschlägt, braucht keine Unterstützung