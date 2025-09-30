Erlebniswanderung zum historischen Borberg am Mittwoch, 8. Oktober 2025

Erlebniswanderung zum historischen Borberg am Mittwoch, 8. Oktober 2025

Von der Roten Brücke aus wandern wir auf den Borberg-Gipfel (670 m), ein geschichtsträchtiger, mystischer Seelenort. Die Friedenskapelle steht auf einer Klippe, von dort aus haben wir einen traumhaften Blick nach Westen auf Olsberg, die Bergwelt und das Ruhrtal. Eine Sitzbank lädt zum Innehalten und Verweilen ein. Nachdem wir Kraft geschöpft haben, geht es weiter durch die Natur und wir haben später noch die Gelegenheit zum Wassertreten oder für einen Armguss an der Papendiek-Tretstelle.

Veranstalter: Kneipp-Verein Brilon-Olsberg e.V.

Leitung: Eva Düppe / Gesundheitstrainerin SKA und Gäste-Wanderführerin



Start: 14:00 Uhr | Dauer: ca. 2 1/2 Stunden



Treffpunkt: Parkplatz Rote Brücke, zwischen Roter Weg und Eisenberg, Olsberg



Streckenlänge: ca. 7 km



Schwierigkeit: mittel (210 Höhenmeter)



mittel (210 Höhenmeter) Kosten: 10,- €, ermäßigt*: 7,- € p.P.

(* Für Gäste mit SauerlandCard und Mitglieder des Kneipp-Verein Brilon-Olsberg.)

Eine Anmeldung ist erforderlich:

Tourismus Brilon Olsberg GmbH, Ruhrstr. 32, 59939 Olsberg, Telefon 02962-97370 / Am Markt 4, 59929 Brilon, Telefon 02961 96990

Quelle: Tourismus Brilon Olsberg GmbH

Fotocredit: Erlebniswanderung Borberg©Kappest