Beginn der Sprengarbeiten für den Rettungstunnel in Brilon-Wald

Parallel zum Elleringhauser-Bahntunnel mit einer Länge von 1393 m wird ein 475 m langer Rettungstunnel inklusive einem Verbindungsbauwerk neu errichtet. Um das Datum 26.09.2025 herum wurde mit den Vorbereitungen für die erste Sprengung begonnen, Riesige, modernste Bohrmaschinen bereiten die Sprengung vor und gewaltige Bagger lösen nach der Sprengung das Gestein, Der Fels besteht aus Tonschiefer.

Viele Sprengungen sind für das Bauwerk nötig und führen zeitweise zu Behinderungen auf der Straße.in Brilon-Wald

Auch heute noch sind Tunnelbauarbeiten eine Königsdisziplin im Tiefbau. Die Arbeiten verlangen auf Grund der beengten Platzverhältnisse von den allen Beteiligten, den Planer und Monteuren, den Sprengmeistern und den Maschinenführern jederzeit volle Aufmerksamkeit und eine gute Zusammenarbeit. Am Montag, 29. September ab 18 Uhr gibt eine digitale Bürgerinformationsveranstaltung im Internet unter der Adresse DB InfraGO AG.

Quelle: Dieter Frigger, Brilon

Daten: DB InfraGO AG

Bild: Brilon-Wald, Portal Ost – Rettungstunnel links und Bestandstunnel rechts