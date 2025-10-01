Eggeabtrieb am 04.10.2025 in Rösenbeck – 14 Uhr Umzug durchs Dorf / Kuchenbuffet & Longdrinkbar in der Schützenhalle

Eggeabtrieb am 04.10. in Rösenbeck – 14 Uhr Umzug durchs Dorf / Kuchenbuffet & Longdrinkbar in der Schützenhalle

Eggeabtrieb: In München wird noch bis zum 05.10. das Oktoberfest gefeiert. Die „Wiesn“ steht für bayerische Kultur, jede Menge Brauchtum und Blasmusik. Wer für ein Erlebnis dieser Art nicht extra bis in den Süden Deutschlands reisen möchte, der ist am Samstag, 04.10., beim Rösenbecker Eggeabtrieb goldrichtig. Hier werden Kultur und Tradition ebenfalls großgeschrieben – auf die Sauerländer Art.

Zum 29. Mal findet das farbenfrohe Event statt. Es erinnert an den ursprünglichen Brauch, Tiere im Herbst von den Sommerweiden zurück ins Dorf zu holen. „Der Rösenbecker Eggeabtrieb hat sich in den letzten Jahren zu einem festen Bestandteil des Sauerländer Veranstaltungskalenders entwickelt. Wir freuen uns auch in diesem Jahr auf viele Besucher aus nah und fern“, so Burkhard Stappert, 1. Vorsitzender des Dorfgemeinschaftsvereins Rösenbeck, der das Event wieder organisiert.

Festzug mit Tieren, Gruppen und Musik

Um 14:00 Uhr macht sich der farbenfrohe Festzug von der Eggehütte auf den Weg durchs Dorf. Neben vielen geschmückten Tieren sorgen zahlreiche Fußgruppen, kreative Wagen und alte landwirtschaftliche Geräte für ein abwechslungsreiches Bild. Musikalisch begleitet wird der Umzug von den Musikvereinen aus Bontkirchen und Rösenbeck.

Buntes Programm in der Schützenhalle

Im Anschluss an den Umzug erwartet die Gäste ein buntes Programm in der Schützenhalle: Unter den Klängen des Rösenbecker Musikvereins wird das große Kuchenbuffet eröffnet. Später sorgen der Grillstand sowie die Longdrinkbar für heißes Essen und kühle Drinks. Draußen steht ein Kinderkarussell für die Kleinen bereit. Am späten Nachmittag übernimmt DJ Volker Schneider und sorgt für besten Partystimmung bis in die Nacht.

„Der Eintritt ist wie gewohnt frei. Wir freuen uns auf ein tolles Fest für Jung und Alt“, sagt Burkhard Stappert und gibt einen Ausblick: „Im nächsten Jahr feiern wir die 30. Ausgabe des Eggeabtriebs, dafür lassen wir uns etwas Besonderes einfallen.“

_____________________________

Quelle: Andreas Kemper, (i.A. des Dorfgemeinschaftsvereins Rösenbeck)

Fotocredit: Dorfgemeinschaftsverein Rösenbeck e.V.