Junge Filmtalente aus Wülfte geehrt – Sieger im Wettbewerb „Moviemaker – Zeig Dein Dorf“

Junge Filmtalente aus Wülfte geehrt – Sieger im Wettbewerb „Moviemaker – Zeig Dein Dorf“

Im Sommer hatte Bürgermeister Dr. Christof Bartsch Jugendliche aus den 16 Briloner Dörfern und der Kernstadt zum Mitmachen beim Filmwettbewerb „Moviemaker – Zeig dein Dorf!“ eingeladen. Nun stehen die Gewinnerinnen fest. Matilda Muckermann und Clara Sombert haben mit einem Filmbeitrag über ihr Heimatdorf Wülfte überzeugt und wurden nun in einer Feierstunde im Rathaus geehrt.

„Ihr habt in Eurem Filmbeitrag gezeigt, was Ihr an Eurem Dorf mögt. Ihr präsentiert die Besonderheiten, die Menschen und erzählt deren interessante Geschichten. Ein dickes Lob für Eure Kreativität“, so Bürgermeister Dr. Bartsch. Auch Ortsvorsteher Erich Canisius gratulierte herzlich. Der Film ist über die Webseite des Stadtarchivs abrufbar.

___________________________

Quelle: Team Öffentlichkeitsarbeit der Stadt Brilon

Foto (v.l.): Ortsvorsteher Erich Canisius, die beiden Gewinnerinnen Matilda Muckermann und Clara Sombert mit Bürgermeister Dr. Christof Bartsch.

Fotocredit: Veranstalter