Winterberg: Rückblick, neue Projekte und Impulse aus dem Hochschwarzwald – Wintersport-Arena Sauerland mit Bilanz und Ausblick

Die Wintersport-Arena Sauerland hat in ihrer jüngsten Mitgliederversammlung auf den vergangenen Winter zurückgeblickt und die Weichen für die kommenden Monate gestellt. Neben der Betrachtung der Besucherzahlen und der Auflösung des Skiliftverbands standen die Fortführung erfolgreicher Kampagnen sowie Impulse aus dem Hochschwarzwald im Mittelpunkt. Deutlich wurde dabei, dass Nachhaltigkeit, Tourismusakzeptanz und ein ganzheitlicher Blick auf die Region künftig eine noch größere Rolle spielen werden.

Volle Straßen, keine vollen Lifte

Auffällig in der Vorsaison war das Bild: volle Straßen im Kerngebiet, jedoch keine entsprechend ausgelasteten Lifte. Während einige Medienberichte die Skigebiete vorschnell als Ursache für lange Staus ausmachten, zeigte sich bei genauer Betrachtung, dass ein erheblicher Teil der Gäste nicht zum Skifahren kam, sondern zum Winterwandern oder für ein spontanes Schneeerlebnis – so die Erfahrung der Liftbetreiber. Um geeignete Maßnahmen entwickeln zu können, sei daher eine differenzierte Betrachtung der Besuchsströme notwendig. Diese Unterscheidung soll künftig deutlicher kommuniziert werden.

Skiliftverband Sauerland wird aufgelöst

Nach 53 Jahren wird der Skiliftverband Sauerland aufgelöst – eine Entscheidung, die bereits im vergangenen Jahr getroffen wurde. In seiner Anfangszeit informierte er Gäste in den Haupteinzugsgebieten über Wintersportangebote und Schneelage. Diese Aufgabe übernahm nach der Gründung 2003 die Wintersport-Arena Sauerland. Eines ihrer wichtigsten Tätigkeitsfelder in den ersten Jahren war die Beantragung von Fördermitteln. Das Hauptaufgabengebiet des Verbands war in den vergangenen Jahren die interne Informationsweitergabe: Dort wurden neue Angebote und Entwicklungen vorgestellt sowie der Austausch unter den Mitgliedern gefördert, insbesondere zu technischen Fragen. Damit dieser wichtige Bereich fortgeführt wird, gründet der Wintersport-Arena Sauerland e. V. einen Arbeitskreis Technik, der sich künftig mindestens einmal jährlich trifft.

Aufklärungskampagne erfolgreich

Intensiv hat sich die Wintersport-Arena Sauerland in den vergangenen Monaten der Aufklärung gewidmet, um weit verbreiteten Vorurteilen gegenüber Skigebieten mit korrekten, nachweisbaren Fakten zu begegnen. Im Mittelpunkt standen Themen wie Energieverbrauch, Wasserbedarf und Umweltschutz. Die Kampagne erzielte eine hohe Aufmerksamkeit und erhielt positive Rückmeldungen – auch aus anderen deutschen Skigebieten. Manche teilten sogar die anschaulichen und unterhaltsamen Darstellungen in ihren eigenen Kanälen. Die Kampagne soll im kommenden Winter fortgesetzt werden.

Jugendförderung bleibt im Fokus

Fortgeführt werden soll auch die Jugendförderung. So stellte die Wintersport-Arena Sauerland Zeitungen sowie ihren eigenen Social-Media-Kanälen zehn Skitage für Schulklassen zur Verlosung bereit. Die Pakete haben einen je nach Skigebiet und Teilnehmerzahl einen Verkaufswert von rund 2.500 Euro. Sie umfassten Tickets, Ausrüstung und Kurs. Die Aktion wird unterstützt und finanziert durch die Wintersport-Arena Sauerland (800 Euro), die beteiligten Skigebiete und Skischulen sowie Sie wurde unterstützt und durch die beteiligten Skigebiete und Skischulen sowie die Unternehmen Leitner und Technoalpin.

Im Skiliftkarussell Winterberg startete zudem die Aktion „Kids on Ski“, bei der Kinder im Vorschulalter kostenfrei im Zimmer ihrer Eltern übernachten und im Skigebiet Skifahren lernen können. Beide Programme sollen fortgesetzt werden. Für große Nachfrage sorgte außerdem eine spontane Aktion in der Nachsaison: Schulklassen erhielten kostenlose Skitickets und Ausrüstung zum halben Preis – fast 500 Schüler meldeten sich. Ob dieses Angebot erneut aufgelegt wird, entscheiden die Liftbetreiber abhängig von Wetter, Angebot und Auslastung.

Impulse aus dem Hochschwarzwald

Patrick Schreib, Geschäftsführer der Hochschwarzwald Tourismus GmbH, zeigte in seinem Impulsvortrag Parallelen und Unterschiede zu anderen Regionen auf. In der Wintersport-Arena Sauerland startete 2001 der Masterplan Wintersport-Arena, um mithilfe technischer Beschneiung die Schneesicherheit zu erhöhen, was eine regelrechte Investitionswelle auslöste. Bei seiner Gründung 2004 setzte der Hochschwarzwald hingegen auf Ganzjahresangebote. Auch im Sauerland wurden bereits seit Ende der 1990er-Jahre Sommerangebote wie Radfahren und Wandern gezielt gefördert, sodass die Region heute im Sommer eine sehr gute Auslastung erreicht. Gleichwohl generiert der Winter während der Saison weiterhin die höhere Wertschöpfung.

Tourismusakzeptanz als wichtiges Ziel

Der Hochschwarzwald vertritt einen ganzheitlichen Ansatz. Er betrachtet das regionale System, in dem Einheimische, Gäste und Unternehmen voneinander abhängen. Ziel ist es, Maßnahmen nicht einseitig nur auf Besucherzahlen auszurichten, sondern zugleich die Lebensqualität der Bevölkerung und die wirtschaftliche Basis der Betriebe zu sichern. Einen ähnlichen Weg verfolgt inzwischen auch die Wintersport-Arena Sauerland. Tourismusakzeptanz ist insbesondere im Kerngebiet ein wichtiges Thema.

