Big Six Brilon spenden 7.000 Euro für Such-Drohne des DRK Brilon

Die Unternehmensinitiative Big Six Brilon hat dem Deutschen Roten Kreuz Brilon 7.000 Euro gespendet. Mit diesem Betrag wurde die Anschaffung einer hochmodernen Such-Drohne unterstützt.

Die Drohne ist mit Weitwinkel- und Zoomkamera, Wärmebildkamera, Scheinwerfer sowie Lautsprecher ausgestattet und kann bis zu 40 Minuten in der Luft bleiben. Auch bei Regen kann die Drohne in die Luft gehen. Sie bietet dem DRK Brilon damit wertvolle Unterstützung, um vermisste oder verletzte Personen schneller zu finden. Bereits aus der Luft können Personen angesprochen werden. Gerade in einer waldreichen Region wie Brilon und Umgebung sind Drohnen bei Suchaktionen eine wertvolle Hilfe, wenn Menschen vermisst werden oder Rettungskräfte unwegsames Gelände absuchen müssen. Für den Einsatz hat das DRK einen Drohnen-Staffel gegründet und das Team speziell für die Herausforderungen des Flugbetriebs und die Suche ausgebildet.

Kürzlich führten Mitglieder der Drohnen-Staffel den Big Six die neue Technik vor und bedankten sich damit für die großzügige Spende. „Wir freuen uns, dass wir mit unserer Spende die wichtige Arbeit des DRK Brilon unterstützen können. Das DRK leistet einen unverzichtbaren Beitrag zum Schutz der Menschen in unserer Region“, so die Vertreterinnen und Vertreter aus den 13 Mitgliedsunternehmen der Big Six.

_____________________________

Quelle: Thomas Becker, Wirtschaftsförderer / Prokurist

Bildunterschrift: Mitglieder der Drohnen-Staffel des DRK Brilon demonstrierten den Vertretern der Big Six die neue Such-Drohne und bedankten sich für die großzügige Spende.

Foto: Becker/BWT