Ein Highlight für alle Dartbegeisterten und solche, die es noch werden wollen! 2. Steel-Dartturnier in Petersborn

Petersborn: Am Samstag, dem 15. November 2025, findet das 2. Dartturnier in Petersborn statt – ein Highlight für alle Dartbegeisterten und solche, die es noch werden wollen! Nach einem sehr erfolgreichem 1. Dartturnier im August letzten Jahres veranstaltet die Heimatliebe zusammen mit dem TuS Petersborn ein weiteres Dartturnier in der Gemeinschaftshalle Grün-Weiß.

Max 64 Teilnehmer können sich ab sofort über den Link: https://www.2k-dart-software.com/frontend/events/2/registration/1281/register anmelden. Mit der Firma Kaufmanns Sport Torsten Kaufmann steht ein kompetenter Partner für die technische Abwicklung zur Seite, sodass ein perfektes und spannendes Turnier gewährleistet ist, das sowohl lokale als auch auswärtige Dartspieler anzieht.

Einlass und Beginn

Die Türen öffnen sich um 11:00 Uhr für alle Spieler und Gäste. Der Startschuss für das Turnier fällt pünktlich um 12:00 Uhr. Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt: Ein leckeres Angebot an Speisen und Getränken sowie Kaffee und Kuchen stehen während des gesamten Turniers zur Verfügung.

Alle Dartfreunde, ob aktiv oder passiv, sind herzlich eingeladen, diesen Tag gemeinsam zu verbringen. Spannende Spiele, gute Unterhaltung und geselliges Beisammensein sind garantiert! Eintritt frei.

Die Siegerehrung ist für den Abend geplant. Das Preisgeld wird zu 100 % ausgeschüttet. Alle Teilnehmer und Gäste sind herzlich eingeladen, den 2. Dartturniertag in Petersborn gemeinsam zu feiern.

Das Turnier wird von der Heimatliebe und dem TuS Petersborn mit Unterstützung des Heimat- und Schützenvereins Petersborn organisiert.

Wir freuen uns auf zahlreiche Teilnehmer und Besucher und einen unvergesslichen Darttag in Petersborn!

__________________________________________________________________

Quelle: Heimatliebe, Annette Walter

Bildunterschrift: Die Sieger von 2024, Meiko Lücke, Sarah Liebe-Rink, Harald Arlt und Nico Kress mit dem Team der Heimatliebe, Annette Walter, Kathrin Ströthoff, Mareike Botschner, Christiane Vonstein, Julia Schmidt und das Team Marcel Pohl und Thorsten Kaufmann von Kaufmanns Sport.

Foto: Heimatliebe