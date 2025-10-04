Elleringhausen: Verkehrsunfallflucht mit Trunkenheit – Im Rahmen der Fahndung schlafend in seinem Pkw angetroffen …

Elleringhausen – Am 03.10.2025, um 01:00 Uhr, kam es im Ortsteil Elleringhausen zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht. Der 45jährige Autofahrer fuhr dabei einem weiteren Fahrzeugführer, der an einer Ampel wartete, mit seinem PKW auf und entfernte sich umgehend von der Unfallstelle. Im Rahmen der Fahndung konnte der 45jährige Fahrzeugführer schlafend in seinem Pkw angetroffen und Alkoholgeruch festgestellt werden. Eine Blutprobe wurde dem Fahrzeugführer entnommen. Bei dem Unfall wurden keine Personen verletzt. Das zuständige Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.