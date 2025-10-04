Radarfalle! Blitzerstandorte vom 06. bis 10. Oktober im Hochsauerlandkreis – Wo Sie aufpassen sollten
Hochsauerlandkreis: Vorsicht, Radarfalle – Der Fachdienst Verkehrsordnungswidrigkeiten des Hochsauerlandkreises gibt für den Zeitraum vom 06. bis 10. Oktober folgende Mess-Stellen für die Geschwindigkeitsüberwachung bekannt:
06.10.2025 Schmallenberg-Dorlar, B511
06.10.2025 Arnsberg-Bruchhausen, Lucienstraße
07.10.2025 Winterberg, Am Hagenblech
07.10.2025 Meschede-Berge, Olper Straße
08.10.2025 Eslohe-Isingheim, B55
08.10.2025 Brilon, Hoppecker Straße
09.10.2025 Sundern-Selschede, Selschede
09.10.2025 Medebach, Bahnhofstraße
10.10.2025 Olsberg-Assinghausen, Unterm Enschede
10.10.2025 Meschede-Freienohl, Plastenberg
Es muss darüber hinaus auch an weiteren Standorten mit Messungen durch den Fachdienst Verkehrsordnungswidrigkeiten gerechnet werden. Dies gilt auch an Wochenenden und Feiertagen. Im Internet sind unter www.hochsauerlandkreis.de (Suchfunktion: Geschwindigkeitsüberwachung) weitere Informationen erhältlich. Weiterhin werden durch die Polizei kreisweit Geschwindigkeitsüberwachungen durchgeführt. Aus örtlichen und organisatorischen Gründen ist es möglich, dass die Planungen kurzfristig geändert werden müssen.
Ein Anspruch auf die Messungen besteht nicht.
Quelle: Hochsauerlandkreis – Martin Reuther (V.i.S.d.P.)
Fotocredits: AdobeStock 133576788 / Brisystem