„Riesenspinne“ an der Rösenbecker Hütte – Antennenkonstruktionen der Funkamateure machten neugierig

Für erstaunte Blicke sorgten am dritten Augustwochenende bei Laien diverse Antennen an der Rösenbecker Hütte. Besonders ins Auge fiel eine Antenne, die aussah wie eine Riesenspinnennetz. „Diese Antenne mutet in der Tat wie eine Spinnennetz an und heißt auch entsprechend Spiderbeam“, klärt Jochen Sommer auf. Er ist Vorsitzender der Briloner Funkamateure, die sich mit befreundeten Funkkollegen aus der Region zum sogenannten Fieldday in Rösenbeck trafen. „Mit solchen Konstruktionen kann auf mehren Kurzwellenbändern gefunkt werden, ohne das große Sendeleistung gebraucht wird.“

Die Funkamateure waren aber nicht nur auf der Kurzwelle aktiv, sondern auch auf den Bänder im UKW-Bereich, für die sich die Topografie in Rösenbeck ideal erwies. Es gelang auch eine Verbindung zum Leuchtturm auf der Greifswalder Oie, einer kleinen Insel zwischen Rügen und Usedom. Von dort meldete sich der gebürtige Briloner Christoph Kloke anlässlich eines internationalen Leuchtturmwettbewerbs mit seinen Funkkollegen aus Wolgast/Usedom in die Heimat.

Mit ihren Spezialantennen sorgten die Funkamateure für neugierige Blicke.

Funkbetrieb weit über Deutschland hinaus machten die Funkamateure an der Rösenbecker Hütte.

Die Funkamateure in Brilon gibt es seit 64 Jahren. Seit 1972 haben sie ihren Funkraum mit der Clubstation DK0BH im Keller der Grundschule Ratmerstein (Foto). Aber auch privat sind die meisten lizenzierten Funkamateure technisch mit notwendigen Antennen und Sendeanlagen ausgestattet. Wer sich für das Hobby Amateurfunk interessiert, kann gerne mal reinschnuppern und die monatliche Versammlung am jeweils 2. Freitag im Monat im Keller der Grundschule Ratmerstein an der Scharfenberger Straße besuchen. Und vorab am besten Kontakt zum 1. Vorsitzenden Jochen Sommer unter Telefon 0151 59040563 aufnehmen.

Quelle: Jochen Sommer, 1. Vorsitzender DARC Brilon e.V.

Fotocredit: DARC Brilon e.V.