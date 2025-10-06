Feierliche Eröffnung der Dorfkneipe „WEITBLICK-471-“ in Wülfte und 777-jähriges Dorfjubiläum

Am 3. Oktober 2025 wurde „WEITBLICK-471-“ in Wülfte feierlich eröffnet. Zahlreiche Gäste aus Wülfte und den umliegenden Orten folgten der Einladung und zeigten sich begeistert von der neuen, gemütlichen Dorfkneipe.

Begrüßung und Grußworte

Ortsvorsteher Erich Canisius (Dorfverein Wülfte e.V.) und Björn Kraft (Schützenbruderschaft St. Anna Wülfte e.V.) eröffneten den Festakt mit einer herzlichen Begrüßung der Gäste.

Bürgermeister Christof Bartsch gratulierte zum gelungenen Treffpunkt und lobte das Engagement aller Beteiligten.

Christoph Hammerschmidt hob hervor, wie vorbildlich die Dorfgemeinschaft die Förderung der LEADER-Region Hochsauerland umgesetzt hat.

Jürgen Hillebrand von der Sparkasse „Mitten im Sauerland“ würdigte die großzügige Unterstützung der Inneneinrichtung.

Burkard Wieseler von der Briloner Bürgerstiftung überraschte die Wülfter mit einer großzügigen Spende.

Pastor Kiene erteilte der neuen „Guten Stube“ den feierlichen Segen.

Historische Bilderausstellung

Ortsheimatpfleger Walter Ising hatte anlässlich des 777-jährigen Dorfjubiläums eine sehenswerte Bilderausstellung vorbereitet. Die Ausstellung bot einen spannenden Einblick in die lebhafte Geschichte Wülftes und fand großen Anklang bei den Besucherinnen und Besuchern.

Ausklang und Dank

Nach dem offiziellen Teil wurde bis spät in die Nacht bei kühlen Getränken und herzhaften Speisen gefeiert. Der Dorfverein und die Schützenbruderschaft bedanken sich herzlich bei allen Sponsoren welche zum guten Gelingen der Baumaßnahme beigetragen haben.Auch ein großes Dankeschön an alle Helferinnen und Helfern, die zum Gelingen dieser besonderen Veranstaltung beigetragen haben.

_________________________________

Quelle: Erich Canisius, Wülfte

Bild: Personen Bild v.L.n.R. / Tobias Kraft (St. Anna Wülfte), Sebastinan Sombert (St. Anna Wülfte), Josef Ising (Dorfverein Wülfte), Jürgen Hillebrand (Vorstand Sparkasse Mitten im Sauerland), Christoph Bartsch (Bürgermeister), Erich Canisius (Ortsvorsteher Wülfte), Johannes Schröder (Briloner Bürgerstiftung), Christoph Hammerschmidt (Leader HSK), Pastor Kiene, Albert Hillebrand (Briloner Bürgerstiftung) und Burkhard Wieseler (Briloner Bürgerstiftung), Björn Kraft (St. Anna Wülfte)

Fotocredit: Dorfverein Wülfte e.V.