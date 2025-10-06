Feuchtfröhliche Stimmung beim Eggeabtrieb in Rösenbeck – Trotz ein wenig Regen fantastische Stimmung – Kompliment an die Veranstalter!

Feuchtfröhliche Stimmung beim Eggeabtrieb in Rösenbeck – Trotz ein wenig Regen fantastische Stimmung – Kompliment an die Veranstalter!