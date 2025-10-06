Vorsicht Radarfalle Blitzerstandorte im Hochsauerlandkreis 1

Radarfalle! Blitzerstandorte vom 06. bis 10. Oktober im Hochsauerlandkreis – Wo Sie aufpassen sollten

Hochsauerlandkreis: Vorsicht, Radarfalle – Der Fachdienst Verkehrsordnungswidrigkeiten des Hochsauerlandkreises gibt für den Zeitraum vom 06. bis 10. Oktober folgende Mess-Stellen für die Geschwindigkeitsüberwachung bekannt:

 

06.10.2025      Schmallenberg-Dorlar, B511
06.10.2025      Arnsberg-Bruchhausen, Lucienstraße

07.10.2025      Winterberg, Am Hagenblech
07.10.2025      Meschede-Berge, Olper Straße

08.10.2025      Eslohe-Isingheim, B55
08.10.2025      Brilon, Hoppecker Straße

09.10.2025      Sundern-Selschede, Selschede
09.10.2025      Medebach, Bahnhofstraße

10.10.2025      Olsberg-Assinghausen, Unterm Enschede
10.10.2025      Meschede-Freienohl, Plastenberg

 

Es muss darüber hinaus auch an weiteren Standorten mit Messungen durch den Fachdienst Verkehrsordnungswidrigkeiten gerechnet werden. Dies gilt auch an Wochenenden und Feiertagen. Im Internet sind unter www.hochsauerlandkreis.de  (Suchfunktion: Geschwindigkeitsüberwachung) weitere Informationen erhältlich. Weiterhin werden durch die Polizei kreisweit Geschwindigkeitsüberwachungen durchgeführt. Aus örtlichen und organisatorischen Gründen ist es möglich, dass die Planungen kurzfristig geändert werden müssen.

Ein Anspruch auf die Messungen besteht nicht.

__________________

Quelle: Hochsauerlandkreis – Martin Reuther (V.i.S.d.P.)
Fotocredits: AdobeStock 133576788 / Brisystem

 

