Trumps Gaza-Friedensplan ist trotz aller Schwächen die einzige Chance, endlich eine Waffenruhe zwischen Israel und der Hamas zu erreichen. Doch selbst wenn die Kriegsparteien und der US-Präsident den eingeschlagenen Weg fortsetzen, ist viel Geduld und Zeit nötig. Der Konflikt ist zu komplex für simple und schnelle Lösungen. Deshalb ist es keine schlechte Idee, eine Zweistaatenlösung als Fernziel zu benennen und zunächst aber konkret über den Austausch von israelischen Geiseln und palästinensischen Häftlingen zu verhandeln.

Es wäre ein greifbarer Erfolg für beide Seiten, auf dem sich aufbauen ließe. Ob dann die größeren Hürden genommen werden können, an denen eine Waffenruhe mehrfach scheiterte, hängt nicht nur von der Ausdauer und der Durchsetzungskraft Trumps ab. Entscheidend wird sein, ob es der Hamas und der israelischen Regierung von Benjamin Netanjahu gelingt, eine Idee zu entwickeln, wie es weitergehen könnte, wenn die Waffen schweigen.