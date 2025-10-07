30 Jahre „Brilon natürlich“ – Der herbstlichen Natur auf der Spur

Der Herbst steht auf der Leiter und malt die Blätter an… und „Brilon natürlich“ startet wieder sein Herbstprogramm! Einfach nochmal Freude spüren in unserer Natur und die farbenfrohe Jahreszeit genießen! Ein bunter Strauß voller Herbsterlebnisse erwartet neugierige Besucher. Wie immer heißt die Devise „Mitmachen und aktiv sein“ bei 24 spannenden Angeboten für Jung und Alt über und unter Tage. Besonders Familien können Entdeckungen auf Streifzügen im Wald, am Rothaarsteig oder der Waldroute erleben. Da gilt es, die Sinne einzuschalten! Überraschungen am Wegesrand lassen staunen!

Der Montag (13.10.) beginnt um 10.30 Uhr im Rathaus! „Wenn diese Wände reden könnten…“ Bürgermeister Dr. Bartsch versucht, dem historischen Gemäuer so manches kuriose Geheimnis zu entlocken. Wisst ihr eigentlich, was es mit Till Eulenspiegel in Brilon auf sich hatte?

Am Nachmittag um 13 + 15 Uhr treten junge Höhlenforscher mal wieder die „Reise in Brilons Unterwelt“ mit Andreas Schudelski an. Die Expedition in die Rösenbecker Höhle offenbart eine faszinierende Welt. Taschenlampen sind Pflicht in der ewigen Dunkelheit. Gänsehaut gibt`s gratis!

„Im Wald wächst Wärme!“ Eine kühne Behauptung! Ranger „Knippi“ vom Landesbetrieb Wald und Holz möchte diese Tatsache auf dem Weg zur Feuereiche gleich zweimal jeweils dienstags (14. + 21.10. um 10 Uhr) belegen und liefert Beweise. Er kennt alle Geheimnisse der Feuereiche, eines der Symbole am Rothaarsteig. Eine eindrucksvolle Landmarke!

Nachmittags um 13 Uhr können alle Dino-Forscher die Sensation erleben! Es geht zu den Dinospuren in Brilon-Nehden, und dort heißt es „Erlebe die Kreidezeit im Sauerland“. Auf dem Spurenpfad ist in Begleitung eines Erwachsenen ein Tablet oder Smartphone nötig. Das macht unseren Iguanodon tatsächlich lebendig! Also: Spannung pur!

Was wäre der Herbst ohne die Vulkanfelsen der Bruchhauser Steine? Das Wahrzeichen des Sauerlandes soll erklommen werden. Diese Exkursion am 15.10. um 10 Uhr enthüllt alle Geheimnisse der Entstehung und Besiedlung dieses 1. Nationalen Naturmonuments in NRW. Entdeckerherz, was willst du mehr?!

Die Premiere im Sommer war ein Erfolg, jetzt heißt es nochmal „Streetwear – Print the streets!“ Die Künstlerin Margit Heuser verbindet mit Jugendlichen Mode und Straßenkunst.

Ob Pflastersteine, Gullydeckel oder Bronzewappen, der Kreativität sind bei diesem Workshop mit eigener Kleidung keine Grenzen gesetzt. Im Atelier schließlich ist das Staunen über die Werke riesig! Eine große Show! Mi., 15.10. um 14 Uhr!

Am Donnerstag (16.10.) ist das Teamabenteuer im Kletterturm der Umwelt | JH um 10 + 14 Uhr angesagt. Dazu sind wirklich Mut und Teamgeist erforderlich. Doch keine Angst, das Team „Kräftespiel“ führt behutsam an alle Techniken heran! Auf geht`s!

Morgens um 10 Uhr wird auch noch die Frage beantwortet: „Wo bleibt unser Abwasser?“ Im Abfluss – klar! Aber welche Reinigungsstufen gibt es in einer Kläranlage? In Messinghausen weiß der Abwassermeister der Stadtwerke Bescheid und zeigt Erstaunliches. Musste hin!

„Tischlein deck dich…!“ Na, wisst ihr weiter? Am Freitag (17.10.) um 15 Uhr ist „Märchenstunde im Schultenhaus“! Das Märchen der Brüder Grimm lässt alle in alte Zeiten eintauchen, „wo das Wünschen noch geholfen hat…“ Bernadette Wrede schafft in der kleinen Bauernstube eine heimelige Atmosphäre. Eine wahre Märchenfee!

Abends um 18 Uhr sind dann „Nachtschwärmer in Aktion“. Mutige Scouts treffen sich mit Bernhardine Denzin an der Grillhütte in Nehden, um spielerisch zu erleben, wie sich Tiere in der Nacht verhalten.

Am Samstag (18.10.) und am Freitag (24.10.) jeweils um 11 Uhr ruft die Naturschule Hochsauerland zum „Waldbaden“ in den Herbstwald im Schmalahtal in Brilon-Wald. Familien mit Kindern können über alle Sinne Verbindung zur Natur finden. Eine tolle Erfahrung auch bei Regen oder Nebel! Kommt mit, es ist heilsam und gesund! Und Spaß ist auch dabei!

Der Montag (20.10. um 9 + 11 Uhr) beginnt echt tierisch! Spielerisch lernen wir die Eigenschaften eines Naturproduktes kennen, einem nachwachsenden Rohstoff. Nach ausgiebigem Zupfen, Kämmen und Filzen wird bestimmt jeder urteilen: Super, ihr Schafe! –„Tolle Wolle!“

Am Nachmittag um 14 Uhr heißt es: Experimente gefällig? In der Hilbringse stehen dafür Kletten, Ahornsamen und Werkzeuge bereit, um genialen Erfindungen auf die Spur zu kommen. „Bionik“ ist das Zauberwort, denn „Natur macht erfinderisch…“! Wirklich cool!

Am Dienstag (21.10.) sind an Hiebammen Hütte um 15 Uhr Waldkünstler gefragt. „Alles fertig für den Winterschlaf?“ Es geht mit Sonja Stappert auf Suche nach Vorräten, die zum Malen und Experimentieren anregen. Na, kommen euch schon Ideen, um den Herbst zu einzufangen?

Und nochmal werden am Mittwoch (22.10.) erdgeschichtliche Geheimnisse des Sauerlandes rund um den Saurier von Brilon-Nehden gelüftet. Um 10 Uhr im Museum Haus Hövener. Eine wahre Sensation, unser Iguanodon! Und ihr seid dabei!

Ein „Abenteuer mit Sebastian Kneipp“ erwartet neugierige Kids um 14.30 Uhr in der Kita St.Maria im Eichholz. Bei einer Rallye rund um die fünf Säulen der Kneippschen Lehre ist Kreativität gefragt! Das wird lustig!

Am Donnerstag (23.10.) beginnt um 10 Uhr am Museum eine kleine Stadtrallye durch Brilons Gassen vorbei an alten Bauwerken, Fachwerkhäusern und Brunnen. Echte Kleinode unserer Hansestadt. Sicher könnt ihr dazu einige kniffelige Aufgaben lösen. Also los!

Bunt geht`s um 15 Uhr im Familienzentrum Leuchtturm zu, wenn es gilt: „Wir fangen Herbstfarben ein!“ Lustig oder schaurig schön – Drachen zähmen begeistert bestimmt alle! Ein herrlicher Spaß!

Am Freitag (24.10.) heißt um 14 Uhr das Motto des Museumsteams „Auf in den Kurpark!“ Der hat sich toll herausgeputzt. Die bunte Vielfalt müsst ihr einfach aktiv erleben. Überwältigend! Überraschungen sind garantiert. Übrigens, kennt ihr eigentlich unsere Riesenameise? Na, schon neugierig?

Der Samstag (25.10.) als Abschluss ist für die ganze Familie gedacht! Zum „Walderleben“ laden um 10 Uhr die Naturschule Hochsauerland und die Deutsche Waldjugend Brilon ein. Ziel einer kleinen Wanderung ist der Schmalahsee in Brilon-Wald, wo Mitmachaktionen, Schnitzeljagd und Schatzsuche warten. Natürlich bleibt Zeit zum Entspannen und Beobachten. Und eine Stärkung gibt`s auch! Wollt ihr auch Waldbaden? Kein Problem! Herzlich willkommen!

Die Angebote in den Herbstferien sind für Gäste und Einheimische aller Altersstufen geeignet. Insbesondere Familien mit Kindern sind herzlich eingeladen.

Das Programmheft gibt es bei der BWT (Brilon Wirtschaft und Tourismus) oder im Internet unter: www.tourismus-brilon-olsberg.de. Die Anmeldungen zu den Veranstaltungen werden unter 02961 96990 entgegengenommen.

Quelle: Friedel Schumacher / Brilon natürlich

Fotocredits: Friedel Schumacher / Brilon natürlich