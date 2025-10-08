Schulen aus dem Hochsauerlandkreis können wieder ihr „Laufwunder“ erleben – Jetzt anmelden: Landesweiter Laufabzeichen-Wettbewerb startet in die nächste Runde

Schulen aus dem Hochsauerlandkreis können wieder ihr „Laufwunder“ erleben – Jetzt anmelden: Landesweiter Laufabzeichen-Wettbewerb startet in die nächste Runde

Laufen macht Spaß – und gemeinsam noch mehr. Alle Schulen im Hochsauerlandkreis sollten sich jetzt für das ‚AOK-Laufwunder 2025/2026‘ in Westfalen-Lippe unter aok-laufwunder.de anmelden. „Laufen macht Spaß und fördert die körperliche und seelische Fitness und ist ein guter Ausgleich zu den intensiven Lernphasen der Schülerinnen und Schüler. Gemeinsames Laufen stellt aber auch ein gesundes Gegengewicht zu den medialen und digitalen Herausforderungen wie Computerspiele, Internetsurfen oder Chatten dar. Dabei werden wichtige Impulse für das Bewegungsverhalten und die sozialen Kontakte gesetzt“, sagt AOK-Serviceregionsleiter Dirk Schneider. Alle allgemein- und berufsbildenden Schulen in Schleswig-Holstein können sich bis zum 27. Juli nächsten Jahres beteiligen.

Der Wettbewerb findet in diesem Jahr bereits zum elften Mal in Westfalen-Lippe statt und erfreut sich nach wie vor großer Beliebtheit.

Veranstaltet wird er von der AOK NordWest, dem Fußball- und Leichtathletik-Verband Westfalen e.V. (FLVW) und mit Unterstützung des Ministeriums für Schule und Bildung des Landes Nordrhein-Westfalen. Die AOK NordWest betont, dass sie Kinder und Jugendliche über den Spaß an Ausdauersportarten dauerhaft für Bewegung begeistern möchte. Das ist besonders wichtig, da der Bewegungsanteil mit zunehmendem Alter sinkt. Gemeinsam zu laufen, macht vielen Schülerinnen und Schülern einfach mehr Spaß, denn das gemeinsame Trainieren und Anfeuern weckt bei den Kindern und Jugendlichen Freude und ein unvergessliches Teamgefühl.

Die Schülerinnen und Schüler lernen außerdem eine Sportart kennen, mit der sie sich ohne großen Aufwand fit halten können. Dabei kommt es nicht auf die Schnelligkeit des Einzelnen an, sondern auf die Ausdauer der gesamten Schule.

„Beim Laufabzeichen-Wettbewerb stehen Fitness und Ausdauer im Vordergrund“, sagt Schneider. Je nach Kondition laufen die Schülerinnen und Schüler 15, 30 oder 60 Minuten ohne Unterbrechung. Gewertet wird dann die Laufleistung der ganzen Schule. Alle erfolgreichen Läuferinnen und Läufer erhalten das begehrte Laufwunder-Armband als verbindendes Symbol, ein Stoff-Laufabzeichen und eine persönliche Urkunde. Die Gewinnerschulen werden im Herbst 2026 zur großen Siegerehrung ins SportCentrum Kaiserau eingeladen. Die drei landesweit bewegungsfreudigsten Schulen je Schulgruppe sowie zehn ausgeloste Schulen werden vor Ort mit Geldpreisen von insgesamt 5.000 Euro geehrt.

Quelle: Birte Jansen, Spezialistin Presse Serviceregion, AOK NordWest, Die Gesundheitskasse.

Bild im Titel: Das gemeinsame Training und das Anfeuern wecken bei den Kindern und Jugendlichen Spaß und ein unvergessliches Teamgefühl. Gemeinsam Laufen ist gesund, steigert die körperliche Fitness und fördert das Gemeinschaftsgefühl.

Foto: AOK/hfr.

Bild im Bericht: Klar zum Start für den Laufabzeichen-Wettbewerb im Hochsauerlandkreis – jetzt für den Laufabzeichen-Wettbewerb ‚AOK-Laufwunder 2025/2026’ anmelden.

Foto: AOK/hfr.