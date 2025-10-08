VHS Brilon: Kreativer Ferienworkshop für Kinder

VHS Brilon: Kreativer Ferienworkshop für Kinder

Im Ferien-Workshop der VHS BMO können Kinder zwischen 8 und 12 Jahren mit Farben experimentieren und ihrer Kreativität freien Lauf lassen. Die Kinder können mit verschiedenen Materialien arbeiten, wie Spachtelmasse, Acrylfarbe oder Glitzersteinen. Die Kursleiterin unterstützt dabei individuell jedes Kind. Die Materialien werden gestellt, es entstehen zusätzliche Kosten.

Der Ferienkurs findet vom 13. bis 17. Oktober täglich von 10 bis 12.30 Uhr statt.

Weitere Informationen und Anmeldung bei der VHS in Brilon unter 02961 6416 sowie online auf https://www.vhs-bmo.de/programm/kurs/Ferienworkshop-Experimentelles-Malen-fuer-Kinder-8-12-Jahre/W13.198#inhalt.

__________________________

Quelle: Astrid Stute, Geschäftsstelle Brilon

Fotocredit: Symbolbild / AlexanderGrey über Pexels

VHS Brilon-Marsberg-Olsberg

59929 Brilon · Kreuziger Mauer 31 · Tel. 02961 6416 · Fax 02961 51453

34431 Marsberg · Hauptstraße 49 · Tel. 02992 1280 · Fax 02992 2044

59939 Olsberg · Hauptstraße 73a · Tel. 02962 3080 · Fax 02962 6986