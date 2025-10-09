Brilon reanimiert: Aktionstag am 18. Oktober 2025 im Rathaus

Am Samstag, 18. Oktober 2025, verwandelt sich das Briloner Rathaus von 10 bis 13 Uhr in eine große Mitmachfläche rund um das Thema Reanimation. Unter dem Motto „Brilon reanimiert“ lädt die Stadt Brilon gemeinsam mit dem Medizinischen Versorgungszentrum (MVZ Am Schönschede GmbH), der Hausarzt-Ambulanz Brilon sowie dem Hagelstein Rettungsdienst zu einem Aktionstag ein, der ganz im Zeichen der Lebensrettung steht.

Ob jung oder alt – jeder kann hier ausprobieren, wie Reanimation funktioniert, den Umgang mit einem Defibrillator üben und bei kostenlosen Vitalwertmessungen mehr über die eigene Gesundheit erfahren.

„Reanimation kann jeder lernen – und jeder Handgriff kann im Ernstfall den entscheidenden Unterschied machen. Wir möchten die Menschen in Brilon ermutigen, aktiv zu werden und im Notfall nicht wegzuschauen, sondern zu helfen“, betont Bürgermeister Dr. Christof Bartsch und ruft zum Mitmachen auf.

Dazu gibt es spannende Infostände: Die Mobilen Retter stellen ihre Arbeit vor, das Deutsche Rote Kreuz informiert unter anderem zum Thema Hausnotruf, außerdem liegen Organspende-Ausweise zum Mitnehmen bereit. An einer weiteren Station können Besucherinnen und Besucher ihre Handhygiene direkt testen.

Eine Anmeldung ist nicht notwendig – einfach vorbeikommen, mitmachen und den Besuch ideal mit einem Einkaufsbummel oder Marktbesuch in der Innenstadt verbinden.

Ein Herzstillstand kann jeden treffen, jederzeit. Tausende Menschen erleiden ihn jedes Jahr – und oft entscheidet die erste Hilfe über Leben oder Tod. „Brilon reanimiert“ macht Mut, denn Laienreanimation ist leicht erlernbar. Wenn viele anpacken, entsteht Sicherheit für alle – und echte Chancen, Leben zu retten.

___________________________

Quelle: Team Öffentlichkeitsarbeit der Stadt Brilon

Fotocredits: AdobeStock 195236874 – Brisystem