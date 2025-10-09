Gedankenaustausch – Regierungspräsident und Erzbischof Udo Markus Bentz im Gespräch

Im Rahmen seines einwöchigen Amtssitzwechsels ins Sauerland war der Paderborner Erzbischof Udo Markus Bentz auch Gast bei Regierungspräsident Heinrich Böckelühr in Arnsberg. Zum dichten Programm des Erzbischofs gehören in dieser Woche neben den Besuchen in Gemeinden und kirchlichen Einrichtungen auch Gesprächsrunden mit Vertretern aus Politik und Verwaltung und Unternehmen.

Am Gedankenaustausch zwischen dem Regierungspräsidenten und dem Erzbischof nahmen ebenfalls Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Bezirksregierung und der Bistumsverwaltung teil.

Gesprächsthema war die Stellung und Bedeutung von Schulen in kirchlicher Trägerschaft für die Schullandschaft des Regierungsbezirkes Arnsberg. Die weitere Intensivierung der bisherigen, gut eingespielten Zusammenarbeit zwischen den Schulverwaltungen der Bezirksregierung und des Erzbistums wurde dabei ausdrücklich vereinbart.

Fragen zum Umgang mit dem Asylrecht jeweils für die Kirchen und die staatliche Verwaltung wurden ebenfalls diskutiert. Außerdem wurde die Problematik der Umnutzung von Kirchengebäuden erörtert, die im Zuge sich verändernder kirchlicher Strukturen aufgegeben werden und einer neuen Nutzung zugeführt werden sollen.

Quelle: Christoph Söbbeler, Bezirksregierung Arnsberg, Pressestelle

Bildunterschrift: von links: Marlene Hoischen, Erzbistum Paderborn, Monsignore Joachim Göbel, Leiter des Bereichs Schule und Hochschule beim Erzbistum Paderborn, Regierungspräsident Heinrich Böckelühr, Dr. Andreas Hohlfeld, Abteilungsleiter Asyl bei der Bezirksregierung Arnsberg, Erzbischof Udo Markus Bentz, Uta Diers, Leiterin der Schulabteilung bei der Bezirksregierung Arnsberg, Marcus Baumann-Gretza, Justiziar beim Erzbistum Paderborn.

Fotocredit: Bezirksregierung Arnsberg, Pressestelle