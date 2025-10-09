Tipp: Wochenend Workshop der VHS Brilon „Rhetorik und Kommunikation“

Tipp: Wochenend Workshop der VHS Brilon „Rhetorik und Kommunikation“

Im Wochenend-Workshop der VHS BMO werden die Grundlagen der Rhetorik und Kommunikation praxisnah vermittelt. Die Teilnehmenden lernen viel über die Körpersprache als Basis für sicheres Auftreten. Dazu zeigt der erfahrene Dozent Präsentationsmittel und -techniken, auch mit neuen Medien.

Der Workshop findet am Samstag und Sonntag, 18. und 19. Oktober, jeweils von 9 bis 17 Uhr im VHS-Haus in Brilon, Kreuziger Mauer 31, statt.

Weitere Informationen und Anmeldung bei der VHS in Brilon unter 02961 6416 sowie online auf https://www.vhs-bmo.de/programm/kurs/Sicheres-Auftreten-bei-totaler-Ahnungslosigkeit/W11.606#inhalt.

__________________________

Quelle: Astrid Stute, Geschäftsstelle Brilon

Fotocredit: Symbolbild / Ketut Subiyanto über Pexels

VHS Brilon-Marsberg-Olsberg

59929 Brilon · Kreuziger Mauer 31 · Tel. 02961 6416 · Fax 02961 51453

34431 Marsberg · Hauptstraße 49 · Tel. 02992 1280 · Fax 02992 2044

59939 Olsberg · Hauptstraße 73a · Tel. 02962 3080 · Fax 02962 6986