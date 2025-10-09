Was man von hier aus sehen kann – Am 19. Oktober 19:30 Uhr im Bürgerzentrum Kolpinghaus in Brilon

„BÜHNE BRILON – SO EIN THEATER!, hat am 1. Oktober 2025 mit einer abwechslungsreichen Spielzeit 2025/2026 mit sechs Aufführungen aus klassischem Schauspiel, Komödie, Krimi und Musiktheater gestartet. Neu ist, dass alle Theaterabende jeweils um 19:30Uhr im Bürgerzentrum Kolpinghaus in Brilon beginnen. Weiter geht’s am 19. Oktober mit dem Schauspiel, Was man von hier aus sehen kann nach dem Roman von Mariana Leky.

Was erwartet das Publikum?

Luise lebt in einem kleinen Dorf, das Heimat und Refugium für eine Schar liebenswert-skurriler Menschen ist, deren Leben untrennbar miteinander verknüpft sind. „Ihr müsst dringend mehr Welt hereinlassen“, insistiert Luises Vater ausdauernd. Aber diese Dorfgemeinschaft ist doch schon die Welt im Kleinen und dicht bevölkert: Von Luises Mutter, die sich seit 25 Jahren täglich fragt, ob sie sich von ihrem Mann trennen soll. Von der abergläubischen Elsbeth und ihrer Vorliebe für geheime Tagebücher, der eigensinnigen Marlies mit ihrem kalten Kartoffelbrei und Martins trinkendem Vater Palm, der über Nacht unerwartet religiös wird. Von Martin, der mit dem Rücken zur Zugtür alle vorbeifliegenden Wegmarken aus dem Gedächtnis abrufen kann. Und vom Optiker, der seine über hundert Liebesbriefe an Selma seit Jahrzehnten nicht beendet.

Als jene Selma eines Nachts wieder von einem Okapi träumt, scheint ausgemacht, dass innerhalb von 24 Stunden jemand sterben wird. Denn immer, wenn Selma von diesem abwegigsten aller Tiere träumt, wird jemand aus dem Leben gerissen. Es bleibt ein Tag, um Ungesagtes in die Welt zu schreien, Geschehenes wieder einzufangen und Geträumtes zum Leben zu erwecken. Ein Tag, an dessen Ende sich die Welt weiterdreht. Die ganze Welt minus eins. Und dann kommt der junge buddhistische Mönch Frederik aus dem Nichts. Eigentlich aus Hessen, aber das ist ungefähr dasselbe. Die Welt wackelt, beschleunigt, ändert ihren Kurs und Luise tut die ganze Zeit nichts anderes, als Frederik nicht zu küssen.

Mariana Lekys erst jüngst verfilmter und in über 20 Sprachen übersetzter Bestsellerroman ist ein Phänomen. Warmherzig, skurril, witzig, berührend und traurig zugleich ist er ein wort- und ideenverspieltes modernes Märchen – einfach und lebensnah erzählt und gleichzeitig voller Alltagspoesie und Liebe. „Mitten im Hier und Jetzt statt wie sonst im Wenn und Aber.“

Das Team von „BÜHNE BRILON – SO EIN THEATER!, freut sich über neue Theaterbesucher/innen. Erleben Sie im Bürgerzentrum Kolpinghaus Brilon am 19. Oktober um 19:30 Uhr einen besonderen Theaterabend bei, Was man von hier aus sehen kann, präsentiert von der Burghofbühne Dinslaken (Dauer 150 Min. incl. Pause).

Tickets gibt es bei der BWT in Brilon, unter www.ticket-regional.de oder auch an der Abendkasse. Weitere Infos zu Bühne Brilon erhalten Sie über den QR-Code oder über die neue Homepage www.buehnebrilon.de

Quelle: Marion Kürmann

Fotocredit: Bühne Brilon