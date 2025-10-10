Maus-Überraschung bei HOPPECKE Batterien – 80 Kinder und ihre Eltern beim WDR-Aktionstag „Türen auf mit der Maus 2025“

Brilon-Hoppecke, den 09.10.2025 – Große Augen und viel Neugier herrschten am 3. Oktober 2025 bei HOPPECKE Batterien in Brilon: Im Rahmen des WDR-Aktionstags „Türen auf mit der Maus“ öffnete der Batteriehersteller bereits zum dritten Mal in Folge seine Türe für Kinder und ihre Eltern – diesmal mit ganz besonderem Besuch. Die „Maus“ selbst kam vorbei, und das WDR-Team sendete live im Radio und Fernsehen.

Unter dem bundesweiten Motto „Spielzeit“ schlüpften die Kinder in die Rolle von Forscherinnen und Forschern und tauchten spielerisch in die Welt von Energie, Strom und Energiespeichern ein.

Herzstück des Programms war ein eigens entwickelter Escape Room, in dem die Kinder den Stromdieb aufhalten und die Superbatterie finden mussten, um so einen weltweiten Systemabsturz zu verhindern.

Ergänzt wurde das Programm durch weitere Experimente, bei denen die jungen Besucherinnen und Besucher selbst Strom erzeugen und Batterien nachbauen konnten.

„Dass uns in diesem Jahr sogar die Maus höchstpersönlich besucht hat, war nicht nur für die Kinder, sondern auch für uns als Unternehmen ein echtes Highlight“, sagt Christoph Hückelheim, Head of Group Human Resources und Mitglied der Geschäftsleitung bei HOPPECKE.

„Wir freuen uns sehr über die große Resonanz. Es war ein tolles Event und eine großartige Gelegenheit, unseren Besuchern mehr über eine Welt voller Energie zu zeigen.“

Eindrücke des Aktionstags sowie die vom WDR erstellten Beiträge aus Hoppecke sind auf der Website der Aktion „Türen auf mit der Maus“ und in der ARD-Mediathek abrufbar.

Quelle: i.A. Lena Langen, Marketing Specialist, HOPPECKE Batterien GmbH & Co. KG

Fotocredit: HOPPECKE Batterien GmbH & Co. KG