Tanzaufführung SAME LOVE in Arnsberg – Brilon – Gladbeck – Meschede / SPIELRAUM-Projekt „Urban Fusion: Tanz verbindet“ mit dem Urban Arts Ensemble Ruhr
Brilon Kultour lädt zu einer besonderen Tanz-Performance im Rahmen des Projekts „SPIELRAUM“ mit dem Urban Arts Ensemble Ruhr am Sonntag, 01. November 2025 um 17.00 Uhr ins Bürgerzentrum Kolpinghaus Brilon ein. Dieses SPIELRAUM-Projekt wartet mit fast allem auf, was das Förderprogramm möglich macht und rollt für ein neues, junges Publikum den Urban-Dance-Teppich vom Sauerland bis ins Ruhrgebiet aus! In dem Format „each one teach one“ ist das Urban Arts Ensemble Ruhr mit Workshops, Projektwochen und anderen partizipativen Formaten auf Tour.
In – auch städteübergreifenden – Begegnungen loten die professionellen Tänzer*innen gemeinsam mit jungen Menschen das Thema SAME LOVE künstlerisch aus.
Kurzperformances werden entwickelt und rahmen die gleichnamige – in Zusammenarbeit mit der Züricher Company MEK entwickelte – Produktion, die es im Arnsberger Sauerland Theater, der Stadthalle Meschede, den Bürgerzentrum Kolpinghaus Brilon und der Mathias-Jakobs-Stadthalle Gladbeck zu sehen geben wird. Karten gibt es im Vorverkauf bei der BWT, telefonisch unter 02961 / 9699-0 oder per Mail an [email protected] für 6,00 EUR. An der Tageskasse kostet die Karte 9,00 Euro. Urban Fusion: Tanz verbindet! hat das Zeug, breit zu wirken und Räume für zukünftige Communities zu öffnen. Das Projekt wird gefördert vom Kultursekretariat NRW Gütersloh und vom Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes NRW.
______________________
Quelle: Thomas Mester, Leitung BWT-Brilon Kultour
Fotorecht: Oliver Look