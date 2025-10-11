Caritasverband Brilon: Ehrenamtliche gesucht – Neuer Offener Treffpunkt in Olsberg

Olsberg. Im Pfarrheim St. Nikolaus entsteht ein neuer Ort der Begegnung: Ein offener Treff für alle Menschen – unabhängig von Herkunft, Einkommen oder Lebenssituation. Zweimal im Monat soll dort Raum für Austausch, Beratung und Gemeinschaft entstehen.

Damit der Treff lebendig wird, sucht der Caritasverband Brilon e.V. gemeinsam mit der Kirchengemeinde St. Nikolaus und dem pastoralen Raum Bigge-Olsberg engagierte Ehrenamtliche. Angesprochen sind Menschen, die gerne zuhören, mitgestalten, beim Cafébetrieb helfen oder einfach da sind – mit Herz und Hand“, sagt Bettina Stanke, Projektkoordinatorin beim Caritasverband Brilon. „Gemeinsam schaffen wir einen Ort, der verbindet. Ihre Ideen sind gefragt – machen Sie mit! Herzlich willkommen sind auch Interessierte aus den umliegenden Dörfern.“

Wer Lust hat, Teil dieses Projekts zu werden, meldet sich bei:

Bettina Stanke, Caritasverband Brilon e.V. Mobil: 0151 – 1631 6019 E-Mail: [email protected]

Claudia Henke, Pastoralverbund Bigge-Olsberg Mobil: 0176 – 51471479 E-Mail: [email protected]

Quelle: Sandra Wamers, Interne | Externe Kommunikation, Marketing, Caritasverband Brilon e.V.

Fotocredit: AdobeStock 328012862 / Brisystem