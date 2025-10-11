Radarfalle! Blitzerstandorte vom 13. bis 17. Oktober im Hochsauerlandkreis – Wo Sie aufpassen sollten
Hochsauerlandkreis: Vorsicht, Radarfalle – Der Fachdienst Verkehrsordnungswidrigkeiten des Hochsauerlandkreises gibt für den Zeitraum vom 06. bis 10. Oktober folgende Mess-Stellen für die Geschwindigkeitsüberwachung bekannt:
13.10.2025 Schmallenberg-Mailar, Mailar
13.10.2025 Eslohe-Wenholthausen, Südstraße
14.10.2025 Sundern-Herblinghausen, Herblinghauser Straße
14.10.2025 Marsberg-Bredelar, Sauerlandstraße
15.10.2025 Bestwig-Wasserfall, Aurorastraße
15.10.2025 Brilon-Alme, Moosspringstraße
16.10.2025 Meschede-Olpe, Frenkhauser Straße
16.10.2025 Schmallenberg-Gleidorf, B511
17.10.2025 Winterberg, Im Mühlengrund
17.10.2025 Eslohe-Nichtinghausen, B55
Es muss darüber hinaus auch an weiteren Standorten mit Messungen durch den Fachdienst Verkehrsordnungswidrigkeiten gerechnet werden. Dies gilt auch an Wochenenden und Feiertagen. Im Internet sind unter www.hochsauerlandkreis.de (Suchfunktion: Geschwindigkeitsüberwachung) weitere Informationen erhältlich. Weiterhin werden durch die Polizei kreisweit Geschwindigkeitsüberwachungen durchgeführt. Aus örtlichen und organisatorischen Gründen ist es möglich, dass die Planungen kurzfristig geändert werden müssen.
Ein Anspruch auf die Messungen besteht nicht.
Quelle: Hochsauerlandkreis – Martin Reuther (V.i.S.d.P.)
