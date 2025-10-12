Stars der Jazz-Szene kommen nach Brilon! 30. Briloner JazzNacht mit den Wasserfuhr Brüdern und dem „Wolfgang Haffner Trio feat. Thomas Quasthoff“

Brilon steht für die 30. Briloner JazzNacht in den Startlöchern und am Samstag, 25. Oktober 2025 ab 20 Uhr ist es endlich wieder so weit! Zum Jubiläum kommen auf Einladung von Brilon Kultour erneut die großen Stars der Jazz-Szene nach Brilon: „Julian & Roman Wasserfuhr mit Jörg Brinkmann“ und das „Wolfgang Haffner Trio feat. Thomas Quasthoff“. Erstmalig findet die JazzNacht im Bürgerzentrum Kolpinghaus statt.

Seit ihrem Debüt 2006 haben sich die Wasserfuhr Brüder zur festen Größe in der deutschen Jazzszene entwickelt und internationale Anerkennung erlangt. Ihre Musik besticht durch eine Mischung aus Virtuosität, Sensibilität und einem feinen Gespür für Melodien, was sie zu einer unverwechselbaren Stimme des zeitgenössischen Jazz macht. „Julian & Roman Wasserfuhr gehören zum Besten, was der junge deutsche Jazz zu bieten hat,“ lobt die Rheinische Post.

„Safe Place“ ist ein Werk, das die Hektik des Alltags hinter sich lässt und sich auf das Wesentliche konzentriert – die Kraft der Musik, Emotionen unmittelbar zu transportieren. In enger Zusammenarbeit mit dem Cellisten Jörg Brinkmann haben die Brüder ein Album geschaffen, das lebendig, facettenreich und zutiefst bewegend ist, von zarter Melancholie bis hin zu euphorischen Höhenflügen.

Wolfgang Haffner, zweifacher ECHO Jazz Preisträger gilt international als der erfolgreichste deutsche Drummer. Zusammen mit den langjährigen Mitgliedern seines Trios, Simon Oslender an Tasteninstrumenten und Thomas Stieger am Bass kommt der Weltstar als „Wolfgang Haffner Trio“ mit seiner Life Rhythm-Tour nach Brilon. Als Special Guest erlebt die Briloner JazzNacht den dreifachen Grammy-Gewinner und Sänger Thomas Quasthoff, der sein 50jähriges Bühnenjubiläum mit dem Programm „FOR YOU“ feiert. Mit seiner Ausnahmestimme löst er Faszination und Begeisterung aus. Das „Wolfgang Haffner Trio feat. Thomas Quasthoff“ schafft etwas Magisches. Eine einzigartige und unverkennbare Kombination aus treibenden Grooves und klangschönen Melodien mit einem tiefen Gespür für Atmosphäre und musikalische Stimmungen.

Die 30. Briloner JazzNacht wird unterstützt durch die Sparkasse Mitten im Sauerland, Fa. EGGER, Stadtwerke Brilon und der Warsteiner Brauerei.

Karten im Vorverkauf für diese außerordentliche Auflage der Briloner JazzNacht sind erhältlich bei der BWT und in der Buchhandlung Podszun zum Preis von 45 Euro und online unter www.ticket-regional.de (zzgl. Gebühren).

Quelle: Thomas Mester, Leiter Brilon Kultour

Foto: Freuen sich auf diesen besonderen Jazzabend: Bürgermeister Dr. Christof Bartsch, Martin Ansorge (EGGER), Thomas Mester (Leiter Brilon Kultour), Hendrik Teipel (Warsteiner), Marion Tilly (Sparkasse Mitten im Sauerland) und Christoph Höing (Stadtwerke Brilon)

Fotorecht: M. Osh