Vorsicht Radarfalle Blitzerstandorte im Hochsauerlandkreis

Radarfalle! Blitzerstandorte vom 13. bis 17. Oktober im Hochsauerlandkreis – Wo Sie aufpassen sollten

Hochsauerlandkreis: Vorsicht, Radarfalle – Der Fachdienst Verkehrsordnungswidrigkeiten des Hochsauerlandkreises gibt für den Zeitraum vom 06. bis 10. Oktober folgende Mess-Stellen für die Geschwindigkeitsüberwachung bekannt:

 

13.10.2025      Schmallenberg-Mailar, Mailar
13.10.2025      Eslohe-Wenholthausen, Südstraße 

                                                             
14.10.2025      Sundern-Herblinghausen, Herblinghauser Straße
14.10.2025      Marsberg-Bredelar, Sauerlandstraße

15.10.2025      Bestwig-Wasserfall, Aurorastraße
15.10.2025      Brilon-Alme, Moosspringstraße

16.10.2025      Meschede-Olpe, Frenkhauser Straße
16.10.2025      Schmallenberg-Gleidorf, B511

17.10.2025      Winterberg, Im Mühlengrund
17.10.2025      Eslohe-Nichtinghausen, B55

 

Es muss darüber hinaus auch an weiteren Standorten mit Messungen durch den Fachdienst Verkehrsordnungswidrigkeiten gerechnet werden. Dies gilt auch an Wochenenden und Feiertagen. Im Internet sind unter www.hochsauerlandkreis.de  (Suchfunktion: Geschwindigkeitsüberwachung) weitere Informationen erhältlich. Weiterhin werden durch die Polizei kreisweit Geschwindigkeitsüberwachungen durchgeführt. Aus örtlichen und organisatorischen Gründen ist es möglich, dass die Planungen kurzfristig geändert werden müssen.

Ein Anspruch auf die Messungen besteht nicht.

Quelle: Hochsauerlandkreis – Martin Reuther (V.i.S.d.P.)
Fotocredits: AdobeStock 133576788 / Brisystem

