Brilon Kultour startet im Pilotprojekt – Kulturstrolche in der OGS Ratmerstein – Leiterin begeistert

Viele Fragen stellten die Kinder der OGS Ratmerstein in Brilon bei der Auftaktveranstaltung des Pilotprojektes “Kulturstrolche in der OGS”. Das Kultursekretariat Gütersloh hat die Mitgliederstädte aufgerufen, sich mit ihren Grundschulen an dem Pilotprojekt zu beteiligen. Frau Sielaff, Leiterin der OGS Ratmerstein zeigte sich bei der Anfrage von Brilon Kultour begeistert: “Das ist eine wunderbare Möglichkeit, unseren Kindern die kulturelle Vielfalt zu zeigen und ihnen die Gelegenheit zu geben, selbst kreativ zu werden.”

Mit dem Kulturstrolche-Programm werden seit vielen Jahren Begegnungen zwischen Kindern und Kultur vor Ort geschaffen. Die Kulturstrolche fanden bisher nur im Klassenverband statt. Jetzt soll das Programm auch klassenübergreifend in der Ganztagsbetreuung ausprobiert werden. Die Kinder haben ihre rote Kulturstroche-Kappe erhalten und fiebern der ersten Veranstaltung entgegen, die sie in die Welt des Theaters führen wird. Das Programm wird vom Ministerium für Kultur und Wissenschaft NRW gefördert.

Quelle: Thomas Mester, Leiter „Brilon Kultour“

Bild: Die Kulturstrolche und Frau Sielaff (links) mit dem Team der OGS Ratmerstein sowie Dr. Frauke Brauer von Brilon Kultour (rechts)

Fotorcredit: OGS Ratmerstein